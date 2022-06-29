Veli Ağbaba: 'İktidarın 'Devrim' Diye Bahsettiği Ek Gösterge Düzenlemesinde Ne Yazık Ki Milyonlarca Memur Kapsam Dışı Kalmıştır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM'ye sunulan ek gösterge teklifiyle ilgili "Düzenlemenin bu hali ile genel kurulda onaylanması halinde milyonlarca kamu emekçisi arasında yeni bir eşitsizlik ortaya çıkacağı kesindir. İktidarın devrim diye bahsettiği düzenlemede ne yazık ki milyonlarca memur kapsam dışı kalmıştır. Önerimiz tüm memurların ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesidir" dedi.

AKP, 3600 ek gösterge düzenlemesinin de yer aldığı torba kanun teklifini Meclis'e sundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklifle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"MESLEKLERİN KENDİ İÇİNDE AYRI BİR EŞİTSİZLİĞE YOL AÇIYOR: Mevcut durumda memurlar eğitim durumlarına göre belirli derece ve kademeden başlıyorlar. Bu duruma göre üniversite mezunu olmayan memurlar daha düşük derecelerden göreve başladıkları için 1. dereceye kadar çıkamamaktadır. Bu bakımdan üniversite mezunu olmayan memurlar 3600 ek gösterge kapsamının dışında kalmış oluyor. Örnek vermek gerekirse; yıllardır 3600 ek gösterge bekleyen polis memurlarından üniversite mezunu olmayanlar 3600 ek gösterge hakkının dışında tutuluyor. Bu durum, mesleklerin kendi içinde ayrı bir eşitsizliğe yol açıyor.

DÜZENLEME SÖZLEŞMELİ MEMURLARI DA EK GÖSTERGE HAKKINDAN MAHRUM KALIYOR: 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı kanun kapsamında çalışan 1,5 milyon kamu emekçisi ek göstergeden yararlanamıyor. Çünkü 2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan memurların maaşları, tıpkı işçilerde olduğu gibi prime esas kazanç üzerinden yapılıyor. Bu durumda 2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan memurlarda ek gösterge hesabına dahil edilmiyor. Ayrıca düzenleme sözleşmeli memurları da ek gösterge hakkından mahrum kalıyor.

BU UÇURUMUN MUTLAKA DÜZENLENMESİ: Getirilen düzenleme de memurların özel hizmet aylık oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülmektedir. Bu durumda 3600 ek göstergenin altında kalan memurlara bu düzenlemenin herhangi bir getirisi bulunmuyor. 2800 ek gösterge ile 3600 ek gösterge arasında yer alan memurların (3600 ek gösterge hariç) özel hizmet aylıklarının değerlendirme oranı yüzde 85. Bu durumda ek göstergesinin 3000'e çıkartılmasının bir anlamı olmuyor. Ayrıca ek göstergesi 2800 altında kalan memurların ise tazminata yansıtma oranları yüzde 55'te kalıyor. Tazminat yansıtma oranlarındaki bu uçurumun mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir.

NE EMEKLİ AYLIKLARINDA NE DE NORMAL AYLIKLARINDA KAYDA DEĞER BİR ARTIŞ SAĞLAMAMAKTADIR: Bölge ve il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürleri 3600 ek gösterge hakkından yararlanamıyor. Yapılan düzenlemede en büyük eşitsizlik ise il ve bölge müdür yardımcılarına, ilçe müdürlerine ve şube müdürlerine uygulanmış oluyor. Meclise sunulan ek gösterge düzenlemesinde; bölge müdür yardımcıları, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri gibi mevkide bulunan kamu görevlilerini ek göstergeleri 2200'den 3000'e yükseltilmiş oluyor. Bu durumda bu konumda olan kamu görevlilerine verilen 800 puanlık ek gösterge sembolik bir anlam ifade ediyor. Ne emekli aylıklarında ne de normal aylıklarında kayda değer bir artış sağlamamaktadır. Ayrıca mali hiyerarşiye de uymamaktadır. Örneğin herhangi bir kamu kurumunda çalışan meslek uzmanının ek göstergesi 3600'e çıkarılmakta, ancak amiri pozisyonundaki şube müdürü ya da ilçe müdürünün ek göstergesi 3000'de kalmaktadır.

3600 EK GÖSTERGE TÜM MEMURLARA VERİLMELİDİR: Düzenlemenin bu hali ile genel kurulda onaylanması halinde milyonlarca kamu emekçisi arasında yeni bir eşitsizlik ortaya çıkacağı kesindir. İktidarın devrim diye bahsettiği düzenleme de ne yazık ki milyonlarca memur kapsam dışı kalmıştır. Önerimiz tüm memurların ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesidir. Ayrıca 2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan tüm memurlarımız için bir düzenleme yapılmalı ve yine Ek göstergeleri 3600'ün altında kalan kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması gerekmektedir."

ANKA / Güncel