Veli Ağbaba: "Adeta İktidarın Celladı Gibi Kullanılan Birisi Maalesef Bakan Yardımcısı Olarak Atandı" - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin, "Birçok siyasi dava var. Bunların başında, Canan Kaftancıoğlu kararı, Sözcü Gazetesi kararı, Türk Tabipleri Birliği kararı, Enis Berberoğlu'nun mahkeme kararını uygulamayan bir hakim var. Bu kararların hepsini aynı adam görüyor. Adeta bir yargı, hukuk celladı Akın Gürlek isminde birisi var. Bu isim bakan yardımcısı oldu… Adeta iktidarın celladı ve iktidarın silahı gibi kullanılan birisi maalesef bakan yardımcısı olarak atanmış durumda" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Bursa İl Başkanlığı'nda bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerle bulundu. Terör davalarına bakan özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmasına tepki gösteren Ağbaba, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ EKONOMİ, YOKSULLUK VE İŞSİZLİKTİR"

"Türkiye'nin gündemi her gün değişiyor. Türkiye'nin bir gündemi var, o da ekonomi, yoksulluk ve işsizliktir. Dün insanlar, televizyon izlerken kulaklarına inanamadılar. Türkiye'de çok siyasi yarışlar oldu, hatta çok sert rekabetler oldu. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana memlekette, Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Menderes, Demirel, Türkeş, Erbakan, Ecevit, Özal, Yılmaz, Çiller, birçok siyasetçi geldi. Ama ilk kez bir cumhurbaşkanının ağzından birkaç kelime duydum. 'Teröriste' alışmıştık ama dün 'sürtük, çürük' kelimelerini kullandı. O sözlerin ne anlama geldiğini burada söyleyemem. Cumhurbaşkanı'nın, siyasi rakiplerine, başta şimdiki ortağı Devlet Bahçeli olmak üzere söylemediği söz kalmadı. Birkaç örnek vereyim: Bu ülkenin kurucularına 'iki ayyaş', 'kadın mı, kız mı bilemedim', 'haddini bil edepsiz kadın', 'sanatçı müsveddeleri', 'affedersiniz Ermeni', 'ulan İsrail dölü', 'ananı da al git', 'Haşhaşiler', 'vandallar', 'çapulcular', 'zillet', 'cibilliyetsiz', 'zürriyetsiz' ve en son 'çürük ve sürtük' dedi. Siyasetin dili maalesef dün itibariyle bir seviyenin altına indi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, o dile o seviyede cevap vermeyeceğiz. Türkiye'nin gerçek meseleleri konuşulmasın diye, Sayın Cumhurbaşkanı bu kelimeleri kullanıyor. Bursa'dan onu, Türkiye'de yaşayan annelere ve babalara havale ediyorum.

"RTÜK AKP GENEL BAŞKANI'YLA İLGİLİ İŞLEM YAPACAK MI"

2013'te Gezi eylemlerine Türkiye'nin tamamına yakın illeri destek oldu. Bir kez daha ifade edelim; Gezi, Türkiye'nin onurudur, şerefidir. Gezi'ye AKP'li siyasetçilerin çocukları da katıldı. MHP'li kardeşlerimiz de katıldı, onlar da destek verdi. Her ne kadar şimdi Devlet Bahçeli inkar etse de ben onu Gezi eylemlerine katılan MHP'li dedelere, babalara, kardeşlerime havale ediyorum. RTÜK'ün, Tayyip'in askerlerine de bir mesaj vermek istiyorum. Genel Başkanımızın akşam 10: 00'da çekmiş olduğu videodan dolayı televizyon kanallarına ceza verildi. Burada bugün bu sözleri söylesem ceza alırım. Acaba RTÜK, AKP Genel Başkanı'yla ilgili bir işlem yapacak mı, merak ediyoruz.

"YERLİ VE MİLLİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAHKEMELERİNİ TANIMIYORLAR"

Erdoğan, 'CHP beşli çeteye paraları ödemeyecekmiş' diyor. Buradan söyleyelim; parayı ödemeyeceğimiz gibi fakir fukaranın hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur. Sadece onlardan değil, bu hırsızlık düzenini kuranlardan da bu hesabı soracağız. Maalesef yerli ve milli geçinenler, beşli çetenin almış olduğu ihalelerin tamamında İngiliz mahkemelerini yetkili kılmışlar. Yerli ve milliler, maalesef Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini tanımıyorlar.

"VATANDAŞIN TASARRUF EDEBİLECEĞİ HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Dün konutlara verilen doğal gaza yüzde 30 zam geldi. Elektriğe yüzde 15 zam geldi. Benzinin litre fiyatına 1,22 TL, motorinin litre fiyatına 1,49 TL zam geldi. Türkiye, maalesef geniş kesimlerin yoksullaştığı, bir avuç insanın zenginleştiği bir dönemle karşı karşıya. Eskiden elektriğe 15-20 kuruş zam geldiğinde çok gözükürdü, şimdi artık 1,5-2 TL zam geliyor. Yüzde 30 zammın ardından yüzde 60 zam iddiaları konuşuluyor. Vatandaşın tasarruf edebileceği hiçbir şey kalmadı. Türkiye'de asgari ücret, 250 doların altına düşmüş durumda. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL. 17 milyon 642 bin kişi, aylık bin 400 TL ve altındaki parayla geçiniyor. 2 milyon 600 yurttaşımız, aylık bin TL aylıkla geçimini sürdürmeye çalışıyor. Asgari ücret, açlık sınırının bin 764 TL altında. Beşli çeteyi zengin etmek için 84 milyon yurttaşımız yoksullaşıyor. Maalesef ekonomik buhran devam edecek gibi gözüküyor. Birazcık içinizde vatan sevgisi, yurttaşlara saygınız kaldıysa bu ülkeyi yönetemiyorsunuz, derhal erken seçime gidin.

"TÜİK YÜZDE 80'İN ALTINDA ENFLASYON AÇIKLAYAMAYACAK"

Bir litre süt 20 TL oldu, artık süte de güvenlik kilidi takmaya başladılar. Bu zamlar olunca AKP milletvekili, 'Marketten karpuz almayın, bahçenize ekin' diyor. Sanki fakir fukaranın bağı, bostanı var. Erdoğan, 'Aç olan yok, vicdansızlık yapma' diyor. Burada vicdansız kim? Bu dönemde bayat ekmek kuyruklarını görmüyor musunuz? Halk ekmek kuyruklarında 50 kuruş ucuza ekmek almak için güneşin alnında ya da yağmur altında insanlar beklemiyor mu? İlk kez bu dönemde ikinci el gömlek, ceket, ayakkabı satan esnaflar çoğalmadı mı? Maalesef ülke bir vasıfsızlar, liyakatsizler cumhuriyetine dönüşmüş durumda. Kendi kadrolarında iş bilen bakanlar bile istifa ediyor. Türkiye, kala kala Nebati'nin umuduna kaldı. Nebati'nin yönetmiş olduğu ekonomiden kimse hayır beklemesin. 'Mart ayından itibaren enflasyon düşecek' diyordu. Sonra 'Haziran ayından itibaren enflasyon düşecek' dedi. Yarın enflasyon rakamları açıklanıyor. TÜİK, yüzde 80'nin altında enflasyon açıklayamayacak. İstediği kadar makyajlasın, yüzde 80'den aşağısını açıklayamayacak.

"HAYAT PAHALILIĞI ÖNLENEMEZ NOKTAYA GELDİ"

Türkiye'de hayat pahalılığı artık önlenemez noktaya geldi. Bir grup televizyonlar da 'Avrupa'da da enflasyon yüksek' diyerek yalan söylemeye devam ediyor. 'Ukrayna-Rusya savaşından dolayı küresel ekonomi krizde' diyorlar. Bunların hepsi yalan. Bizim enflasyonumuz, Avrupa'daki ülkelerin toplamı kadar. Bizim aylık enflasyonumuz, birçok ülkenin yıllık enflasyonunu geçmiş durumda. Türkiye'nin yüzde 1'i zenginleşti, yüzde 99'u fakirleşti. Televizyon ekranlarından Türkiye'nin yüzde 7,3 büyüdüğünü söylüyorlar. 2021 yılı sonu itibariyle milli gelir kişi başına 9 bin 539 dolar iken dünkü açıklanan büyüme rakamlarına rağmen milli gelir 9 bin 412 dolara düşmüş durumda. Fakir fukara, 127 dolar daha fakirleşmiş gözüküyor. Emeğin büyümedeki payı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 4 puan azalarak yüzde 31,5'e gerilemiş durumda. Büyümeden emekçimiz, esnafımız, sanayicimiz pay almıyor. Büyümeden pay alan tek kesim, kamudan iş alan bazı şanslı müteahhitler. 'Beşli çete' diyoruz, tabii bu beşli çetenin her ihalesinden pay alan bir de reisi var.

"GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 50'LERE GELMİŞ DURUMDA"

Ocak-nisan döneminde 8 bin 271 gerçek kişi ve 5 bin 321 şirket kapanmış durumda. Vatandaşın bankalara olan kredi kartı borcu da 1,1 trilyonu aşmış durumda. Yüzde 76 enflasyonla birlikte, Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye ve Zimbabve'nin ardından dünyadaki en yüksek 6'ncı enflasyona sahip ülke durumundayız. Dünyada bizim gibi bir ekonomi politikası uygulayan başka bir ülke yok. 128 milyar doları iç edenler, dolar kuru yükselmesin diye 'kur korumalı mevduat sistemi' diye ucube bir sistem getirdiler. Bu sisteme şu ana kadar 16,2 milyar TL cebimizden ödemiş durumdayız. Hala 3-5 yerden bürokratları maaş alıyor ama genç işsizlik neredeyse yüzde 50'lere gelmiş durumda.

"AKP, SARAYI ELEŞTİREN HERKESİ CEZAEVİNE ATMAYI PLANLIYOR"

Ülkenin gerçek gündemi işsizlik, yoksullukken bir 'sansür' yasasını MHP'yle birlikte komisyondan geçirdiler. Bu teklif de 'doğru olmayan, kamu düzenini ve barışını bozan, iş güvenliğini tehdit eden haber ve bilgi paylaşanlara ve yayanlara hapis cezası vereceğiz' diyor. AKP, işine gelmeyen, sarayı eleştiren herkesi cezaevine atmayı amaçlıyor. Amaç korkutmak, susturmak, baskı ve sansürle iktidarda kalmak. Bu yasayla herkes susturulmak isteniyor. Yandaş medya oluşturdular; trol orduları yetmedi, şimdide sosyal medyaya yasak getirmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sosyal medyayı yasaklasalar da ceza da verseler bilin ki AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı gidiyor.

"İKTİDARIN CELLADI BAKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI"

Birçok siyasi dava var. Bunların başında, Canan Kaftancıoğlu kararı, Sözcü Gazetesi kararı, Türk Tabipleri Birliği kararı, Enis Berberoğlu'nun mahkeme kararını uygulamayan bir hakim var. Bu kararların hepsini aynı adam görüyor. Adeta bir yargı, hukuk celladı Akın Gürlek isminde birisi var. Bu isim, bakan yardımcısı oldu. Demek ki Canan Kaftancıoğlu, Sözcü, Enis Berberoğlu, Türk Tabipleri Birliği kararlarını Recep Tayyip Erdoğan vermiş. Akın Gürlek, yapmış olduğu hukuk ayıpları yüzünden bakan yardımcısı oldu. Geçmişte Balyoz'da, Ergenokon'da, Oda TV'de, Askeri Casusluk'ta karar veren hakim ve savcılar da yargılanıyor. Bilin ki bu kararı verenler de yargılanacak. Adeta iktidarın celladı ve iktidarın silahı gibi kullanılan birisi maalesef bakan yardımcısı olarak atanmış durumda.

"PYD'NİN BAŞKANINI DEVLET KONUK EVİ'NDE AĞIRLAYANLARIN ALLAH BELASINI VERSİN"

Genel Başkanımıza 10 soru sordu, Genel Başkanımız da ona 10 soruyla cevap verdi. 'PYD, PKK, DEAŞ' diyor. Kim şimdiye kadar geçmişinde teröre destek verdiyse onun Allah belasını versin. Kim PYD'nin başkanını Devlet Konuk Evi'nde ağırladıysa Allah onun da belasını versin. Dün 'PYD terör örgütü Salim Müslim' diyor. Salim Müslim'i ağırlayan, özel uçak gönderen sensin. Sen değil misin? İstanbul seçimlerini kazanmak için katil, tecavüzcü, elinde Türk askerinin kanı olan Osman Öcalan'a TRT'nin, Anadolu Ajansı'nın muhabirini gönderen sen değil misin? İstanbul seçimini alabilmek için Öcalan'ın mektubunu hem Devlet Bahçeli hem de Erdoğan yorumladı. DEAŞ'ı bu memleketin başına kim bela ettiyse Allah onların da belasını versin.

"SEÇİMİ ALABİLECEĞİNİ BİLSİN, 'FETHULLAH HOCA HAZRETLERİ' DERSE ŞAŞIRMAYIN"

Bir taraftan Finlandiya'ya, İsveç'e meydan okuyor, bir taraftan Amerika'yla barışmak için uğraşıyor. Seçimi alabileceğini bilsin, yakında 'Fethullah Hoca hazretleri' derse şaşırmayın. Bu kadar ilkesiz bir siyasetle karşı karşıyayız. Onlar için geçmişte ne söylediklerinin önemi yok. Canan Kaftancıoğlu'na 8 yıl önceki tweetten dolayı ceza veriyorlar. 8 yıl önceki resimlere, tweetlere, açıklamalara bakarsanız AKP'de siyaset yapacak isim bulamazsınız. Adeta bakanların atamaları Pensilvanya'dan yapılıyor. Gelen bakana, giden bakana bakın; Fethullah Gülen'le fotoğrafı olmayan hiç kimse var mı?

"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"

Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin gözü önünde açıkça organize bir linç, öldürme girişimiyle karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu'nu öldürmeye girişenler, bir gün bile cezaevinde yatmadı. Canan Kaftancıoğlu cezaevinde yattı. Erdoğan'la ilgili tweet atan 13-14 yaşındaki çocuklar cezaevinde yattı. Bu adaletsiz düzeni, Türkiye'yi itibarsızlaştıran bu hukuk düzenini sağlayanları seçinle göndermek bizim boynumuzun borcudur. Bize 'aday kim' diyor. Bizim adayımız, altılı masayı kuran, senin kimyanı bozan, Türkiye'de Adalet Yürüyüşü'yle başlayarak toplumun tüm kesimlerini gündeme getiren, onlarla kol kola giren genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

ANKA / Güncel