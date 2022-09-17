Veli Ağbaba, 81 İlde Yılın İlk 8 Ayında İflas Eden Esnaf Sayısını Açıkladı: '74 Bin 581 Esnafın İflası Kayıtlara Geçti, Yüzde 20'lik Artış Söz Konusu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılın ilk 8 ayında illere göre iflas eden esnaf sayısına ilişkin bir tablo hazırladı. Ağbaba, “Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafların ekmek teknesi, tek tek ellerinden kayıp gidiyor’’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılın ilk 8 ayında illere göre iflas eden esnaf sayısına ilişkin bir tablo hazırladı. Ağbaba, "Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafların ekmek teknesi, tek tek ellerinden kayıp gidiyor" dedi.

CHP Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılın ilk 8 ayında 81 ildeki toplam iflas sayısını il il açıkladı. Ağbaba'nın hazırladığı tabloya göre; yılın ilk 8 ayında ülke genelinde 74 bin 581 esnaf iflas ederken; iflasın en çok yaşandığı şehirler İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

İstanbul'da 7 bin 82 esnaf iflası yaşanırken; İzmir'de 5144, Ankara'da 4 bin 61, Antalya'da 3 bin 583 ve Bursa'da ise 3 bin 164 esnaf iflas etti.

TURİZM SEZONUNA RAĞMEN ESNAF İFLASTAN KURTULAMADI

Yazın gelmesiyle birlikte turizm sezonunun en canlı geçtiği Antalya, Muğla ve Aydın gibi illerimizde esnaf umduğunu bulamadı. Antalya'da bu yılın ilk 8 ayında 3 bin 583 esnaf iflasına ek olarak Muğla'da 2 bin 150 Aydın'da ise 1932 esnaf kepenk kapatarak iflas etmiş oldu.

"KRİZ DERİNLEŞTİKÇE, GİRDİ MALİYETLERİ ARTTIKÇA VE FATURALAR KABARDIKÇA ESNAFLARIN EKMEK TEKNESİ ELLERİNDEN KAYIP GİDİYOR"

Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Ağbaba, "Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafların ekmek teknesi, tek tek ellerinden kayıp gidiyor" dedi. Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Esnaflara pandemi döneminde yapılan 3 bin 5 bin TL'lik yardımlar yapılırken, esnaflara destek olarak banka ve esnaf kefalet kredileri gösterildi. Esnaf pandemi sonrası ise artan girdi maliyetleri, yüksek fatura zamları ile karşı karşıya kalırken, geçmiş dönem borçları altında ezilmeye devam etti. Sattığı ürünü ertesi gün daha fazla maliyetle almak zorunda kalan esnaflarımız bir de artan faturalar nedeniyle ekmek teknelerini ellerinden çıkarmak zorunda kalıyor.

Esnafları bankalara ve esnaf kefalet kredilerine olan borçlarının faizleri silinmedikçe, özellikle faturalarda esnaflarımıza yönelik tarifeler getirilmedikçe yılsonuna kadar esnaf iflaslarındaki artış ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi 100 bini aşabilir."