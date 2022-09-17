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Veli Ağbaba, 81 İlde Yılın İlk 8 Ayında İflas Eden Esnaf Sayısını Açıkladı: "74 Bin 581 Esnafın İflası Kayıtlara Geçti, Yüzde 20'lik Artış Söz Konusu"

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Veli Ağbaba, 81 İlde Yılın İlk 8 Ayında İflas Eden Esnaf Sayısını Açıkladı: '74 Bin 581 Esnafın İflası Kayıtlara Geçti, Yüzde 20'lik Artış Söz Konusu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılın ilk 8 ayında illere göre iflas eden esnaf sayısına ilişkin bir tablo hazırladı. Ağbaba, “Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafların ekmek teknesi, tek tek ellerinden kayıp gidiyor’’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılın ilk 8 ayında illere göre iflas eden esnaf sayısına ilişkin bir tablo hazırladı. Ağbaba, "Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafların ekmek teknesi, tek tek ellerinden kayıp gidiyor" dedi.

CHP Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılın ilk 8 ayında 81 ildeki toplam iflas sayısını il il açıkladı. Ağbaba'nın hazırladığı tabloya göre; yılın ilk 8 ayında ülke genelinde 74 bin 581 esnaf iflas ederken; iflasın en çok yaşandığı şehirler İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

İstanbul'da 7 bin 82 esnaf iflası yaşanırken; İzmir'de 5144, Ankara'da 4 bin 61, Antalya'da 3 bin 583 ve Bursa'da ise 3 bin 164 esnaf iflas etti.

TURİZM SEZONUNA RAĞMEN ESNAF İFLASTAN KURTULAMADI

Yazın gelmesiyle birlikte turizm sezonunun en canlı geçtiği Antalya, Muğla ve Aydın gibi illerimizde esnaf umduğunu bulamadı. Antalya'da bu yılın ilk 8 ayında 3 bin 583 esnaf iflasına ek olarak Muğla'da 2 bin 150 Aydın'da ise 1932 esnaf kepenk kapatarak iflas etmiş oldu.

"KRİZ DERİNLEŞTİKÇE, GİRDİ MALİYETLERİ ARTTIKÇA VE FATURALAR KABARDIKÇA ESNAFLARIN EKMEK TEKNESİ ELLERİNDEN KAYIP GİDİYOR"

Bu yılın ilk 8 ayında 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Ağbaba, "Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafların ekmek teknesi, tek tek ellerinden kayıp gidiyor" dedi. Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Esnaflara pandemi döneminde yapılan 3 bin 5 bin TL'lik yardımlar yapılırken, esnaflara destek olarak banka ve esnaf kefalet kredileri gösterildi. Esnaf pandemi sonrası ise artan girdi maliyetleri, yüksek fatura zamları ile karşı karşıya kalırken, geçmiş dönem borçları altında ezilmeye devam etti. Sattığı ürünü ertesi gün daha fazla maliyetle almak zorunda kalan esnaflarımız bir de artan faturalar nedeniyle ekmek teknelerini ellerinden çıkarmak zorunda kalıyor.

Esnafları bankalara ve esnaf kefalet kredilerine olan borçlarının faizleri silinmedikçe, özellikle faturalarda esnaflarımıza yönelik tarifeler getirilmedikçe yılsonuna kadar esnaf iflaslarındaki artış ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi 100 bini aşabilir."

İLLER

İLK 8 AY İFLAS

ADANA

1663

ADIYAMAN

513

AFYONKARAHİSAR

692

AĞRI

260

AKSARAY

401

AMASYA

301

ANKARA

4061

ANTALYA

3583

ARDAHAN

83

ARTVİN

197

AYDIN

1932

BALIKESİR

1763

BARTIN

296

BATMAN

376

BAYBURT

87

BİLECİK

322

BİNGÖL

218

BİTLİS

188

BOLU

385

BURDUR

455

BURSA

3164

ÇANAKKALE

1116

ÇANKIRI

148

ÇORUM

288

DENİZLİ

1160

DİYARBAKIR

768

DÜZCE

644

EDİRNE

663

ELAZIĞ

731

ERZİNCAN

226

ERZURUM

596

ESKİŞEHİR

878

GAZİANTEP

934

GİRESUN

464

GÜMÜŞHANE

110

HAKKARİ

172

HATAY

1257

IĞDIR

121

ISPARTA

598

İSTANBUL

7082

İZMİR

5144

KAHRAMANMARAŞ

779

KARABÜK

416

KARAMAN

298

KARS

240

KASTAMONU

490

KAYSERİ

1145

KIRIKKALE

244

KIRKLARELİ

631

KIRŞEHİR

345

KİLİS

74

KOCAELİ

1497

KONYA

1998

KÜTAHYA

719

MALATYA

764

MANİSA

2211

MARDİN

590

MERSİN

2055

MUĞLA

2150

MUŞ

95

NEVŞEHİR

444

NİĞDE

484

ORDU

849

OSMANİYE

429

RİZE

487

SAKARYA

1022

SAMSUN

1451

SİİRT

244

SİNOP

362

SİVAS

403

ŞANLIURFA

865

ŞIRNAK

150

TEKİRDAĞ

1207

TOKAT

584

TRABZON

1208

TUNCELİ

159

UŞAK

673

VAN

512

YALOVA

342

YOZGAT

321

ZONGULDAK

779

TOPLAM

74581

Kaynak: ANKA / Güncel

Veli Ağbaba Güncel Haberler

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