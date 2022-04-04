"Çocuk teslimi"nde yeni uygulama başladı

Muğla'da çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında kurulan merkezde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

Merkezde incelemelerde bulunan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, gazetecilere, pilot il seçilen 11 şehir arasında Muğla'nın da bulunduğunu hatırlattı.

Açılan merkezin şu an için Menteşe ve Ula ilçelerini kapsadığını belirten Yağcı, "Evlilikler sona erdiğinde velayet eşlerden birine veriliyor. Diğer eş çocukla görüşme hususunda mahkemenin planlamasına uymak zorunda. Bazı sorunlar meydana gelebiliyordu. 30 Kasım 2021'de yapılan yasal düzenleme ile bu iş Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze verildi. Müdürlüğümüz bünyesinde eğitim almış olan arkadaşlarımızla sorunsuz bir şekilde, çocuğun menfaatine uyacak şekilde yeni bir sistemle çalışmaya başlıyoruz. Hayırlı olsun hepimiz için." şeklinde konuştu.

Yağcı, merkezlerin önümüzdeki süreçte Muğla'nın diğer ilçelerinde de hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.