Vektörle mücadele ekiplerine eğitim

KOCAELİ (Bültenler) - Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Çetin tarafından Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde sivrisinek–karasinekle mücadele hakkında bilgi verilirken, bu alandaki yenilikler ve gelişmeler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

SİVRİSİNEKLE YIL BOYU MÜCADELEYE DEVAM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde başta sivrisinek ve diğer haşerelere karşı mücadele edilmekte. Sivrisinek mücadelesinde dikkat edilmesi gerekenlerin incelendiği eğitim programında başta Aedes türü ( Asya kaplan sivrisineği) olmak üzere sivrisinek alt türlerinin ayırt edici özellikleri ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi.

HASTALIK BULAŞTIRAN HAŞERELER (VEKTÖR)

Herhangi bir bulaşıcı hastalık etmenini taşıyan ve hastalığın bulaşmasına aracılık eden canlılara vektör denir. Bu kapsamda sivrisinek başta olmak üzere karasinek, hamam böceği ve diğer zararlı haşereler ile mücadelede; kültürel mücadele, fiziksel mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele olarak ele alınır.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ

Eğitimde Avcı ve baskın tür olan Asya kaplan sivrisineğinin ülkemizde yayılımının kontrol altında tutulması yönünde yapılması gerekenler detaylı olarak konuşuldu. Programda yetkililer; 'Kaplan Sivrisineklerinin diğer türlerin aksine kışın da -10 °C ye kadar etkinlik gösterebildiği ve yayılımını artırmak için bir yumurtlama döneminde pek çok farklı alana yumurta bıraktığı belirtildi. Ayrıca Asya Kaplan Sivrisineklerinin sadece akşam ve gece saatlerinde değil, gündüz vakitlerinde de insanları ısırıcı ve saldırgan özellik gösterdiği belirtildi.

ÇEVREDE SU BİRİKİNTİSİ BIRAKILMAMALI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; son yıllarda sivrisinek ve karasinekle mücadelede gösterilen başarının devamı ve daha da iyi bir konuma getirilmesinin amaçlandığı eğitimlerde halk sağlığının korunması nınöncelik olduğunu anlattı. Ayrıca ülkemizde hızla yayılım gösterme eğiliminde olan sivrisinek türü ile ilgili vatandaşımızın daha duyarlı ve temkinli olması gerektiği belirtildi. Vektör mücadele ekiplerince Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı biosidal ürünlerin kullanıldığını belirten yetkililer; bu türün diğer sineklerden farklı olduğunu, tüm yumurtalarını su yüzeyinde bir kerede bırakmadığı,farklı farklı alanlarda ve nemli toprağa dağınık halde bıraktığı belirtildi. Bu yüzden bu türün yumurta ve larva dönemlerinde tespit edilmesi güç olduğu ve mücadelesi zor bir tür olduğu belirtildi. Vatandaşlarımızın yaşadıkları çevrede su birikintisi bırakmaması tavsiye edildi.

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