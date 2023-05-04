Vefat eden emekli öğretmenin vasiyeti üzerine kitapları kütüphaneye bağışlandı

Gümüşhacıköy ilçesinde geçen yıl 87 yaşında vefat eden emekli öğretmen Ahmet Ankaralı'nın kitapları, vasiyeti üzerine ilçe halk kütüphanesine bağışlandı.

Ankaralı, çocuklarına, uzun yıllar biriktirdiği kitapları kendisinden sonraki nesillere fayda sağlaması için vefatından sonra Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesine bağışlanmasını vasiyet etti.

Emekli öğretmenin vasiyeti üzerine, çocukları Sinan ve Ethem Ankaralı, babalarının hayatı boyunca biriktirdiği kitapları, Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Barbak'a teslim etti

Sinan Ankaralı, babasının 1957 yılında Gümüşhacıköy Kemalpaşa İlkokulunda öğretmenken, öğretmen arkadaşlarıyla ellerinde bulunan kitaplarla ilçedeki ilk kütüphaneyi oluşturduklarını söyledi.

Babasının kitapları ve kütüphaneyi çok sevdiğini anlatan Ankaralı, "Babam vefat etmeden önce evde oluşturduğu kütüphanedeki tüm kitapları Gümüşhacıköy İlçe halk Kütüphanesine bağışladığını söyleyerek bizlere vasiyette bulundu. Babamın vasiyetini bu gün yerine getirmek nasip oldu. inşallah okuyucularına faydalı olur." dedi.

Barbak ise kütüphanenin kurucularından Ahmet Ankaralı'nın hayatı boyunca biriktirdiği kitapları çocuklarının kütüphaneye teslim ettiğini belirterek, "Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, mutlu olduk." diye konuştu.