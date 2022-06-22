Vefat eden Elif bebek toprağa verildi Musa ve Nurcan Balasarlı çiftinin 8 aylık bebekleri Elif Balasarlı, yapılan otopsinin ardından defnedildi. Musa ve Nurcan Balasarlı çiftinin 8 aylık bebekleri Elif Balasarlı, yapılan otopsinin ardından defnedildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Balasarlı'nın cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi bahçesine getirildi. 8 aylık bebeğin cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Kırmahalle Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay Annesi emzirdikten sonra fenalaşan Elif bebek hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmişti. AA / İsmail Aslandağ - Güncel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaman Güncel Haberler

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