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Vefat eden Elif bebek toprağa verildi

AA - İsmail Aslandağ - Güncel
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Vefat eden Elif bebek toprağa verildi

Musa ve Nurcan Balasarlı çiftinin 8 aylık bebekleri Elif Balasarlı, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Musa ve Nurcan Balasarlı çiftinin 8 aylık bebekleri Elif Balasarlı, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Balasarlı'nın cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi bahçesine getirildi.

8 aylık bebeğin cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Kırmahalle Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Annesi emzirdikten sonra fenalaşan Elif bebek hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmişti.

AA / İsmail Aslandağ - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaman Güncel Haberler

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