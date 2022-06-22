Vefat eden Elif bebek toprağa verildi
AA - İsmail Aslandağ - Güncel
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Musa ve Nurcan Balasarlı çiftinin 8 aylık bebekleri Elif Balasarlı, yapılan otopsinin ardından defnedildi.
Musa ve Nurcan Balasarlı çiftinin 8 aylık bebekleri Elif Balasarlı, yapılan otopsinin ardından defnedildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Balasarlı'nın cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi bahçesine getirildi.
8 aylık bebeğin cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Kırmahalle Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay
Annesi emzirdikten sonra fenalaşan Elif bebek hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmişti.
AA / İsmail Aslandağ - Güncel