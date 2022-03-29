Vefa Küçük merak edilenleri cevaplayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vefa Küçük merak edilenleri cevaplayacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Vefa Küçük merak edilenleri cevaplayacak

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde yeniden aday olduğunu açıklayan Vefa Küçük merak edilenleri açıklayacak.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde yeniden aday olduğunu açıklayan Vefa Küçük merak edilenleri açıklayacak.

Fenerbahçe'de 9 Nisan'da gerçekleşecek olan Yüksek Divan Başkanlığı seçiminde Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz'la yarışacak olan Vefa Küçük, D-Smart Go ekranlarında yer alacak olan Bol'ca Futbol Özel programında bu akşam saat 21.00'de soruları yanıtlayacak. Emre Bol'un sorularını yanıtlayacak olan Vefa Küçük, Divan Başkanlık Seçimi öncesinde projelerini aktaracak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title