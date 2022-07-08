Vefa ekibinden yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerinde bayram temizliği

MUŞ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kurulan, 5 kadından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, Kurban Bayrım öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin evlerini temizledi.

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, Kurban Bayramı öncesi kurum listesindeki yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek bayram temizliği yapıp, ihtiyaçlarını gideriyor. Vakıf bünyesinde istihdam edilen kadınlar, belli aralıklarla gerçekleştirdikleri temizliklerini bu defa bayram öncesi yaptı. İhtiyaç sahipleri ve yaşlıların evlerini ziyaret eden kadınlar, bayram temizliğinin yanı sıra bu kişilerin taleplerini de yerine getiriyor.

Vefa Sosyal Destek grubu tarafından evi bayram öncesi temizlenen Hayriye Gürcan (94), çok mutlu olduğunu söyledi. Yalnız yaşadığını belirten Gürcan, "Vefa Sosyal Destek ekibi 15 günde bir evime temizliğe geliyor. Memnunum kendilerinden, Allah razı olsun. Allah devletimizin gücünü artırsın. Allah devletimizin eksikliğini vermesin" dedi.