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Vefa ekibi yaşlı çiftin ineklerini sağdı

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Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa ekibi, yaşlı çiftin talebi üzerine ineklerini sağdı. Vefa ekibi, ilçedeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek, yardım taleplerini yerine getirmek için çaba sarf ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa ekibi, yaşlı çiftin talebi üzerine ineklerini sağdı.

Vefa ekibi, ilçedeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek, yardım taleplerini yerine getirmek için çaba sarf ediyor.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle ineklerini sağamayan Kemal ve Herdemcan Kaya çifti, yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine çiftin evine giden ekip, ahırda besledikleri ineği sağdı, elde ettikleri sütü aileye teslim etti.

Kaya, rahatsızlanan eşinin bugün ineği sağamadığını söyledi, "Eşim rahatsızlanınca Vefa ekibini aradık, destek istedik. Onlar da hemen gelip ineğimizi sağdı, sütü bize teslim etti. Erciş Kaymakamımıza teşekkür ederim." dedi.

Vefa ekibinde görevli Pınar Ulubatlı, Herdamcan ve Kemal Kaya çiftinin kendilerini aradığını belirterek, "Herdemcan teyzemizin rahatsız olduğunu söylediler. Biz de bazı hediyeler alıp çiftin evine gittik. Ahırda besledikleri ineklerini sağdık. Zor gününde olan teyzemizin bu ihtiyacını giderip sağdığımız sütü kendilerine teslim ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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