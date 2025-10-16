Haberler

Vedat Işıkhan Katar'da İİT Çalışma Bakanları Konferansı'na Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'da düzenlenen İİT Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı'nda Katar Çalışma Bakanı ile iş birliği konularını görüştü.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı'nda Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı açıklamada "İİT Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı için dost ve kardeş ülke Katar'dayız. Konferans Başkanı, Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile Bakanlıklarımız arasında koordinasyon içerisinde seyreden ilişkilerimizi ve iş birliğimizi ele aldık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

