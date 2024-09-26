VEDAŞ'tan Muş'ta Aydınlatma Yatırımı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, yatırım programı kapsamında Muş'taki kara yollarında aydınlatma çalışması yaptı.

Çalışmaların tamamlandığı Yaygın Beldesi mevkisinde gazetecilere açıklama yapan VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, şirket olarak zorlu bir coğrafyada vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

2024 yatırım programı kapsamında, elektrik dağıtım şebekesinin alt yapısının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin, tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla yatırımlarının devam ettiğini belirten Coşar, şöyle konuştu:

"Muş İl Jandarma Komutanlığı özellikle trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı Tarihi Murat Köprüsü mevkisi, Bozbulut, Nadaslık, Konukbekler ve Karabey köyleri ile Yaygın beldesi giriş çıkışlarını aydınlatılmasını istedi. Biz de bu hususları dikkate alarak 7 milyon liralık yatırım yaptık. Bu çalışmada 11 bin metre yer altı iletken kablo ve 200 aydınlatma direği kullandık. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024'te ve gelecek yıllarda da hizmet kalitesinin artması için çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşın hayatına doğrudan etki edebilecek, kazaları azaltacak, asayiş olaylarını minimize edecek aydınlatma çalışmaları da şirketimizce yapılacaktır."