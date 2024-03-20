VEDAŞ, personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriyor

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğü, personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.

Kurum müdürü Bahadır Demir, gazetecilere, elektrik dağıtım sektörünün çok tehlikeli iş sınıfında yer aldığını söyledi.

Çalışanları her türlü tehlikeden korumak ve bu tehlikelere karşı personeli bilgilendirmek için eğitim verdiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Teorik ve pratik olarak gerçekleşen eğitimlerimiz 3 gün sürdü. Eğitim sonrasında sınav yaptık. Eğitim kazanımlarının kalıcı davranış haline gelmesi ve sıfır iş kazası hedefimize ulaşabilmek için işi sıkı tutuyoruz."