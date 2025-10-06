Haberler

VEDAŞ, Kesintisiz Enerji İçin 5 Milyar Lira Yatırım Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), elektrik hizmet kalitesini artırmak amacıyla 2025 yılı içerisinde 5 milyar lira yatırım gerçekleştirecek ve hem şehir merkezlerinde hem de kırsal alanlarda kesintisiz enerji sağlamayı hedefliyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), sorumluluk bölgesindeki vatandaşlara kesintisiz enerji hizmetinin verilmesi için yatırımlarını sürdürüyor.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şehir merkezlerinde ve kırsal bölgelerde gerçekleştirilecek kapsamlı yatırımlarla, hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak için altyapı ve teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Yatırımların hayata geçmesiyle hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde güçlü bir şebekeye sahip olacaklarını ifade eden Akboğa, "Hizmet verdiğimiz tüm il, ilçe ve kırsal bölgelerde hizmet kalitemizi artırma hedefiyle 2025 yılı içinde yaklaşık 5 milyar lira tutarında yatırım geçekleştirmekteyiz. Devam eden bu yatırımlarımızla şebekemizi modernize ederek güçlendiriyoruz. Bu yılki yatırım projelerimizin birçoğunu hayata geçirdik kalan kısmını ise kış mevsimi başlamadan önce bitirmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımızın devreye alınmasıyla hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde daha güçlü bir şebekeye sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu

Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.