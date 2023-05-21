VEDAŞ ekiplerinin zorlu onarım çalışması

VAN - Van gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, etkili olan karla karışık yağmur altında elektrik onarımı geçekleştirdi.

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Van İl Müdürlüğü Arıza Onarım ve Bakım ekipleri, arızaları gidermek için, kar kış demeden çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Dün etkili dün etkili olan karla karışık yağmurla birlikte meydana gelen arızaları gidermeye çalışan ekipler, yağan karın altında yaklaşık 25 metrelik demir direklere çıkarak onarım yaptılar.