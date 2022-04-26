VEDAŞ çalışanlarına deprem ve afet bilinci eğitimi

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü çalışanlarına, deprem ve afet bilinci konularında eğitim verildi.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İş Güvenliği Uzmanı Emrah Sayılgan tarafından hizmet binasında verilen teorik ve pratik eğitimlerde personel, deprem ve diğer afet durumlarında yapılması gerekenler, ilkyardım, yangın söndürme, kurtarma ve tahliye konularında bilgilendirildi.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda personele yeni bilgiler kazandırmak ve mevcut bilgilerini de güncellemek için kurumiçi eğitimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Coşar, "Bilindiği üzere deprem bölgesinde bulunan bir ilde yaşıyoruz. Depremlerde tedbirsizliğin facialara neden olduğuna şahit oluyoruz. Çalışanlarımızın bir afet durumuna karşı hazırlıklı olmasını sağlamak için düzenli olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Oldukça başarılı geçen tatbikata katılım gösteren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.