VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Haberler

VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük'ün 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyerek, "Son haftalarda Karagümrük'ün de yükselişi var. Biz 12 haftadır kaybetmiyorduk. 13 hafta oldu bu akşamla. İstediklerimizi çok yapmaktansa ortada bir oyun vardı. İkinci yarı daha kendimize yakışır şekilde oynamaya başladık. Bir golü bulsaydık arkası gelirdi. Karagümrük'ün iyi savunma yapan, hızlı kontra atağa çıkabilen etkili oyuncuları vardı. Buna rağmen ikinci yarı ortaya koyduğumuz oyunla rakibin bir adım önündeydik. Her maçı kazanmak isteriz ama bazen kayıplar, beraberlikler de olacak. Şu an ikinci sıradayız. 3 puan ve 9 gol averajla rakibimizin önündeyiz. Son hafta alacağımız puanlarla ikinciliği perçinleyeceğiz. Taraftarlarımızı galibiyetle uğurlamak, güzel şekilde sonlandırmak isterdik ama olmadı. Şu an ligin ikincisiyiz. Rakip takımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlara desteği için de teşekkür ederim" dedi.

"TARAFTARIMIZ KİME TEPKİ KOYDU ÇÖZEMEDİK"

Maçın son bölümünde sarı-lacivertli taraftarların ıslıklarla tepki göstermesine değinen Kartal, "Son 5 dakika neden oldu, ben de onu konuşuyordum içeride. Biz de galip gelip taraftarlarımızın önünde kendi sahamızdaki son maçımızı kazanmak istiyorduk. Taraftarımız acaba kime tepki koydu, takıma mı hakeme mi biz de çözemiyoruz. Olabilir tepki, futbolda var ama olmaması gereken şeyler. Galibiyet bekliyordu taraftarlar, o gelmeyince böyle tepki koymuşlardır. Bu takımın yaptıkları ortada. Taraftarlar her şeyimiz. Bugün de müthiş destek verdiler" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL: KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Volkan Demirel ise şunları söyledi: "Golü bulabilirdik, Fenerbahçe de bulabilirdi. İki takım da gol atmayı istedi ama beceremedi. 0-0 beraberlikle bitti, iki taraf için de hayırlı olsun. Fenerbahçeli olduğumu her zaman söylüyorum. Karagümrük teknik direktörü olduğum için bu taraftayım. Profesyonel olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkıyorum. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Hedefimizin olduğunu hep söyledik. Skorlara göre Avrupa hedefimiz olabilirdi. Başakşehir'in berabere kalmasıyla ümit yeşerdi ama sonuç alamamamız o planı geride bıraktı."

"FENERBAHÇE HOCALIĞI İÇİN NE ZAMAN DOĞRUYSA O ZAMAN GELİRİM"

Fenerbahçe teknik direktörlük pozisyonu ile ilgili konuşan Demirel, "Ne zaman doğruysa o zaman. Şu an olduğum yerden çok mutluyum. Bu stadı özlemişim. 20 yılım geçti burada. 18 yıl futbolcu olarak, 2 yıl antrenörlük yaparak. Üzüntüsüyle, sevinciyle, mutluluğuyla, kötü günleriyle her şeyi yaşadık. Her zaman burada olmaktan dolayı mutluluk duydum. Stada geldiğimde ilk defa rakip takım soyunma odasına girdim, bilmediğim bir odaydı. Tabii tuhaf oldu, bu tarafını görmemiştim. Burada olmak rakip olarak da gelip mücadele etmek gerçekten gurur vericiydi. Takım arkadaşlarıma Fenerbahçeli olduğumu, bu maçı kazanmayı istediğimi söyledim. Onlar elinden gelen mücadeleyi gösterdiler" diye konuştu.

