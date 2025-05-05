Vatikan uzmanları, Konklav'dan daha uzlaştırıcı bir Papa çıkmasını bekliyor

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere 7 Mayıs'ta başlayacak papalık seçimi (Konklav) öncesi Vatikan uzmanları, bu seçimden kendi içinde bölünmüş Kiliseyi yeniden bir araya getirebilecek bir Papa'nın çıkabileceği görüşünü dile getirdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından Vatikan'daki yas süreci dün itibarıyla tamamlandı ve artık gözler, yeni papanın kim ve nasıl bir profilde olacağına çevrildi.

AA muhabiri, 12 yıl aradan sonra yeniden Konklav'a gitmeye hazırlanan Katolik Kilisesi'ndeki durumu, yıllarını bu müesseseyi takibe adamış iki gazeteciye sordu.

İtalyan gazeteci-yazar Marco Politi, Konklav'a gidilen atmosferi değerlendirirken, Papa Franciscus'un 12 yıllık papalığı boyunca izlediği yenilikçi çizginin, Kilise'deki muhafazakar blokla bölünmeye yol açtığına atıf yaparak, "Bu, oldukça dramatik bir Konklav. Çünkü son 50 yıla kıyasla, Kilise'nin çok bölünmüş ve parçalanmış olduğu bir dönemde gerçekleşiyor." dedi.

Politi, Papa Franciscus'un bunu, ölmeden önce Paskalya Yortusu ritüellerinden Kolezyum önünde yapılan Haç Yolu ayinine gönderdiği mesajında da söylediğini belirtti.

Papa Franciscus'un o ayine yolladığı mesajında, Kilisenin öğrencilerinin bölünmüş halde olduğunu belirttiğini hatırlatan Politi, "Bu nedenle Tanrı'dan birlik ve barış dilemişti. Bu da demek oluyor ki Papa Franciscus'un yeniliklerine karşı aşırı muhafazakarların on yıldır sürdürdüğü iç savaşın ardından, şimdi bu bölünmüş Kilise'nin parçalarını yeniden bir araya getirebilecek bir Papa bulunması gerekiyor." diye konuştu.

Konklav'dan bununla alakalı kimin çıkacağına dair bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını dile getiren Politi, "Çünkü dünyadaki diğer bölgelerden gelen birçok kardinal, hem Kilise'nin merkezi yapısını hem de birbirlerini yeterince tanımıyorlar. Dolayısıyla önce birbirlerini tanımayı öğrenmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Politi, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi, Marsilya Başpiskoposu Kardinal Jean-Marc Aveline, Kardinal Juan Jose Omella, Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle ya da Maltalı Kardinal Mario Grech gibi güçlü bazı isimlerin basında yer aldığını belirterek, "Ancak şu an için ortada çok fazla isim var. Bu nedenle Konklav öncesinde kardinallerin hangi temalar üzerine yoğunlaştığını ve bu temalar doğrultusunda nasıl bir halef figürünün uygun olacağını daha iyi anlamak gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Avrupa'nın, Kardinaller Meclisi'ndeki ağırlığının fazla olması sebebiyle yeni Papa'nın, Avrupa kıtasından olma ihtimali sorulan Politi, "Şu anda daha çok Avrupalı ya da İtalyan isimler öne çıkıyor çünkü Avrupalı ve İtalyanların, Kilise'nin merkezi yapısını daha iyi tanıdığı düşünülüyor. Oysa ki bugün Kilise, sosyokültürel ve dini açıdan çok farklı kıtalarda büyük çeşitlilik taşıyan bir yapı halinde ve bu bağlamda bu çeşitliliği de göz önünde bulundurmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Chirri: "(Papalık Seçimi) Ben 3-4 günden fazla süreceğini düşünmüyorum"

2013 yılında Papa 16. Benediktus'un tarihi bir kararla görevinden ayrılacağına dair yaptığı açıklamayı Latince'den çevirerek o sırada çalıştığı ANSA ajansıyla "son dakika gelişmesi" olarak tüm dünyaya duyuran İtalyan gazeteci Giovanna Chirri de yaklaşan Konklav'a ilişkin, "Ben bunu, Kilise'nin Papa Franciscus'un mirasını devralabilecek birini aramak zorunda kalacağı bir an olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Chirri, bu Konklav'ın, farklı kesimleri bir araya getireceğini ve bu haliyle hem bir uzlaşı figürünü hem de Papa Franciscus'un başlattığı yolu sürdürebilecek birini aramak durumunda kalacağını söyledi.

Konklav'dan Papa Franciscus'un çizgisinden "kopuş" anlamına gelebilecek bir isim çıkıp çıkmayacağı sorusuna Chirri, "Henüz her şey net değil, çok fazla bilgiye sahip değiliz. Kişisel olarak bir kopuş yaşanacağını düşünmüyorum ama elbette yanılıyor olabilirim. Bence daha çok içerik açısından bir süreklilik tercihi yapılacak ancak kişi profili olarak belki farklı biri seçilebilir. Dışarıdan bakıldığında en azından daha az otoriter görünen, daha uzlaştırıcı, daha birleştirici bir profil olabilir." diye konuştu.

Halihazırda devam eden seçici ve seçici olmayan kardinallerin de katıldığı genel toplantıların, Papalık Seçimi'nin ne kadar süreceğine dair belirleyici olabileceğine işaret eden Chirri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kongregasyonlar sırasında, yüzleşmesi gereken sorunlara yönelik bir uzlaşmaya varırlarsa, (papa olacak) isim de hızlıca bulunabilir. Ama eğer halen bu konularda bir fikir birliği oluşmadıysa, daha fazla zaman gerekecektir. Aslında bu süreç çok kısa da sürebilir, birkaç gün de alabilir. Ben 3-4 günden fazla süreceğini düşünmüyorum, ama tabii ki yanılabilirim."