Vatikan, kayıp kız Emanuela Orlandi ile ilgili yeni soruşturma açtı

Vatikan'da savcılık işlevi gören Adalet Savunuculuğu Ofisi, İtalya'da yaklaşık 40 yıl önce kaybolan Emanuela Orlandi olayıyla ilgili yeni bir soruşturma açtı.

Vatikan'da savcılık işlevi gören Adalet Savunuculuğu Ofisi, İtalya'da yaklaşık 40 yıl önce kaybolan Emanuela Orlandi olayıyla ilgili yeni bir soruşturma açtı.

İtalyan basınında Vatikan yetkililerine dayanarak verilen haberlerde, Adalet Savunuculuğu Ofisinin, Papa Franciscus'un hakikatin ortaya çıkarılmasını istemesinden ve Orlandi'nin ailesinin farklı adli makamlara yaptığı başvurulardan dolayı yeni bir soruşturma açma kararı aldığı belirtildi.

Vatikan, son olarak 2019 yılında kendi topraklarındaki Alman mezarlığında, Orlandi'nin kalıntılarının aranması için mezarların açılmasına izin vermiş ancak herhangi bir bulguya rastlanmayınca Nisan 2020'de soruşturmayı kapatmıştı.

Orlandi olayıyla ilgili Netflix kanalı geçen aylarda "Vatican girl" adıyla bir dizi belgesel yayınlamış ve burada birçok tanıkla yapılan röportajlarda, Emanuela Orlandi'nin kayıp olmasının arkasında Vatikan içindeki cinsel istismar olayları ve Vatikan-mafya ilişkisinin olabileceği iddiası ısrarla vurgulanmıştı.

"Vatikan'da gerçekleri gayet iyi biliyorlar." diyen Orlandi'nin ağabeyi Pietro Orlandi, Papa Franciscus'a kız kardeşinin nerede olduğunu sorduğunda, art arda iki kez "Gökte, meleklerle" cevabını almıştı.

Diğer yandan 31 Aralık 2022'de hayatını kaybeden Emerit Papa 16. Benediktus'un özel sekreteri Georg Ganswein, "Orlandi olayıyla ilgili gerçeği Vatikan'ın bildiği ve bununla ilgili Vatikan'da bir belge olduğu" iddialarını reddederek "Bu hayalet belge yayımlanmadı çünkü böyle bir şey yok." dedi.

Emanuela Orlandi olayı

Babası Vatikan'da memur olan Emanuela Orlandi, 22 Haziran 1983'te 15 yaşındayken esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Orlandi'nin, Papa 2. Jean Paul suikastının zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Emanuela Orlandi'nin yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerinin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılsa da geçen 39 yılda somut bir bulgu ortaya çıkmadı.