Vatikan, Kanada'nın Yerli Halklarına Ait 62 Eseri İade Etti

Güncelleme:
Vatikan, Kanada'nın yerli halklarına ait 62 eseri, diyalog ve saygı işareti olarak Kanada Katolik piskoposlarına iade etti. Papa 14. Leo, bu iadenin kardeşliğin somut göstergesi olmasını arzuladığını belirtti.

Vatikan, uzun süredir müzesinde bulunan, Kanada'nın yerli halklarına ait 62 eseri, "saygı ve diyalog işareti" olarak bu ülkenin Katolik piskoposlarına iade etti.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News'ün haberine göre, Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, dün Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı (CCCB) Başkanı Piskopos Pierre Goudreault, Vancouver Başpiskoposu Richard Smith ve CCCB Genel Sekreteri Rahip Jean Vezina'yı kabul etti.

Papa, kabul sırasında Vatikan Müzeleri koleksiyonunda bulunan, Kanadalı yerli topluluklarıyla alakalı 62 eseri heyete iade etti.

Papa 14. Leo, bu eser iadesinin diyalog, saygı ve kardeşliğin somut göstergesi olmasını arzuladığını belirtti.

Söz konusu 62 eser, 1923-1925 yıllarında Katolik misyonerler tarafından, dönemin Papası 11. Pius'un 1925'teki Jübile Yılı'nda düzenlediği Vatikan Misyoner Sergisi için Roma'ya gönderilmiş ve daha sonra Vatikan Müzesi'nde kalmıştı.

Bu arada, Papa 14. Leo'nun selefi ve 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus, 2022'de bu ülkeye ziyareti öncesi yaptığı açıklamayla, Kanada'daki yatılı kilise okullarında 1831 ile 1996 yılları arasında yerli çocuklara yönelik istismarlar ve kötü muamele için özür dilemişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
