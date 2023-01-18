Vatikan'ın kayıp kız Emanuela Orlandi ile ilgili yeni soruşturma açması

İtalya'da 40 yıl önce kaybolan Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi'nin ağabeyi Pietro Orlandi, Vatikan'ın kız kardeşinin akıbetine ilişkin açacağı yeni soruşturmadan somut bir sonuç çıkacağına inanmak istediğini söyledi.

Pietro Orlandi, merkezi Roma'da olan Yabancı Basın Derneği'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatikan'ın geçen hafta kız kardeşinin akıbetine ilişkin yeni bir soruşturma açacağını duyurmasını değerlendiren Orlandi, "Bundan dolayı memnunum. Eğer Vatikan'ı biraz biliyorsanız, burada bir şeylerin tesadüfen olmadığını bilirsiniz. Soruşturma açılacağına dair yapılan açıklama beni şaşırttı." dedi.

Öncekilerin aksine bu soruşturmadan somut bir sonuç çıkacağına inanıp inanmadığı sorulan Orlandi, "Buna inanmak istiyorum. Bu konuya her daim olumlu bakmaya çalıştım. İnanmak istiyorum." yanıtını verdi.

Pietro Orlandi, kız kardeşinin kaybolmasıyla alakalı dinlenmesi gereken kişiler olduğuna dikkati çekerek, bu kişileri suçlamadığını ama bilgilerine başvurulması gerektiğini ifade etti.

Kardeşi Emanuela hakkında dijital platform Netflix'te yayınlanan "Vatikanlı Kayıp Kız" belgesel dizisi hakkında ne düşündüğü de sorulan Pietro Orlandi, "Netflix dizisinden memnunum. Çünkü bu dizi sayesinde, bu hadise bütün dünyaya ulaştı. İlk yayınlandıktan sonra ertesi gün dünyanın dört bir tarafından Hindistan, Güney Afrika, Güney Amerika'dan pek çok ülkeden destek ve dayanışma mesajları aldım. Bu beni etkiledi ve güç de verdi." diye konuştu.

Orlandi, Emerit Papa 16. Benediktus'un 31 Aralık 2022'de vefatından çok kısa süre sonra kardeşine dair bu soruşturmanın açılacağı haberinin gelmesine de şaşırdığını söyledi.

Ağabey Orlandi, kız kardeşi Emanuela Orlandi'nin hakkındaki hakikat ve adalet arayışı için sonuna kadar mücadelesini sürdüreceğini de vurguladı.

Emanuela Orlandi'nin kaybolması olayı

Babası Vatikan'da memur olan Emanuela Orlandi, 22 Haziran 1983'te 15 yaşındayken esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Orlandi'nin, Papa 2. Jean Paul suikastının zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Emanuela Orlandi'nin yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerinin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılıp, 2019'da bazı noktalarda kazılar yapılsa da geçen yaklaşık 40 yılda Orlandi'ye ilişkin somut bir bulguya rastlanamamıştı.

Dijital platform Netflix'te geçen aylarda yayınlanan "Vatikanlı Kayıp Kız" belgeseli, Emanuela Orlandi hadisesini yeniden kamuoyunun gündemine getirmişti. Söz konusu dizi belgeselde, tanıklarla yapılan röportajlarda, Orlandi'nin kaybolmasının arkasında Vatikan içindeki cinsel istismar olayları ve Vatikan-mafya ilişkisinin olabileceği iddiası ısrarla vurgulanmıştı.

Vatikan, 10 Ocak'ta, Orlandi'nin kaybolmasına ilişkin yeni bir soruşturma açacağını duyurmuştu.