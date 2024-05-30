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Vatikan Devlet Sekreteri: NATO'nun Ukrayna'ya sağladığı silahlar gerilime yol açabilir

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Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, NATO tarafından Ukrayna'ya sağlanan silahların Rusya topraklarında kullanılmasının kontrol edilemeyecek bir gerilime yol açabileceğini söyledi. Kardinal Parolin, bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, NATO tarafından Ukrayna'ya sağlanan silahların, Rusya topraklarında kullanılmasının kimsenin kontrol edemeyeceği bir gerilime yol açabileceğini söyledi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kardinal Parolin, Milano kentinde katıldığı bir etkinlikte Ukrayna-Rusya savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Parolin, son günlerde uluslararası kamuoyunda tartışılan, NATO tarafından Ukrayna'ya sağlanan silahların Rusya topraklarında da kullanılması ihtimaline ilişkin, "Bunun, dünyamızın kaderiyle ilgilenen herkesi endişelendirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu, artık kimsenin kontrol edemeyeceği bir gerilime yol açabilir. Bu gerçekten çok rahatsız edici bir ihtimal." ifadelerini kullandı.

Bu meselede özellikle insani düzeyde Ukraynalı çocukların ana vatanlarına dönüşü konusunda kararlı olduklarını aktaran Kardinal Parolin, İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Zuppi'nin Kiev ve Moskova ziyaretlerinin, sonuç vermeye başladığını da ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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