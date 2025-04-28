5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Vatikan'da Yeni Papa Seçimi 7 Mayıs'ta Başlayacak

Vatikan'da Yeni Papa Seçimi 7 Mayıs'ta Başlayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa Franciscus'un vefatının ardından, Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere konklav 7 Mayıs'ta yapılacak. Kardinaller, seçim sürecine ilişkin toplantı gerçekleştirdi ve 135 Kardinalin katılması bekleniyor.

Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere seçimin (Konklav) 7 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde gözler 267'nci Papa'nın kim olacağına çevrildi.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'te yer alan habere göre, Papa Franciscus'un cenazesi ve Konklav için Roma'da bulunan Kardinaller bu sabah toplantı yaptı.

Söz konusu toplantıda hazır bulunan Kardinaller, Konklav'ın 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde başlamasını kararlaştırdı.

Buna göre, Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesi sonrasında kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunun" ilan edildiği Vatikan'da, 26 Nisan'daki cenaze töreninden sonraki 9 günlük yas döneminin sonunda, papa belirleme süreci 7 Mayıs'ta başlayacak.

Papa belirleme süreci: Papalık Seçimi (Konklav)

Halihazırdaki Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re'nin başkanlığında yapılacak Konklav'a 80 yaşının altındaki 135 Kardinalin katılması bekleniyor.

Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu yani 90 oy alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa olarak ilan edilecek ve 1,4 milyarlık Katolik aleminin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olacak.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.