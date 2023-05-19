Vatikan'a aracıyla zorla giren kişi gözaltına alındı

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olan Vatikan Şehir Devleti'ne aracıyla zorla giren kişi, İsviçreli Muhafızlar tarafından güçlükle durdurularak gözaltına alındı.

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olan Vatikan Şehir Devleti'ne aracıyla zorla giren kişi, İsviçreli Muhafızlar tarafından güçlükle durdurularak gözaltına alındı.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 40 yaşındaki bir kişinin dün akşam 20.00 sularında Sant'Anna kapısından şehir devletine zorla girdiği bildirildi.

Vatikan'a girmek için gerekli izinleri olmayan kişinin kapıdan çevrildiği, bunun üzerine aracıyla manevra yapıp hızlanarak kapıdan içeri girdiği belirtildi.

Sant'Anna kapısı bariyerlerinden yüksek hızda zorla giren aracı durdurmak için Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar tarafından aracın ön tekerlerine ateş açıldığı, aynı zamanda aracın Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un bulunduğu yere ulaşmasının engellenmesi için diğer iç kapıların kapatıldığı aktarıldı.

Gün içinde Papa'nın bazı kabullerini de yaptığı yer olan San Damaso avlusunda durdurulan araçtan kendiliğinden inen 40 yaşındaki şüphelinin, güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, olay sırasında şüphelinin psikolojik birtakım dengesizlikler gösterdiği, bu nedenle de Vatikan Şehir Devleti Sağlık Birimi doktorlarınca bir dizi muayeneden geçirildiği, ardından da bir hücreye konulduğu kaydedildi.

İtalyan basınında, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bu kişinin, yaptığı eylemle akşam saatlerinde Vatikan'ın güvenliği açısından gergin ve korku dolu anların yaşandığı ifade edildi.