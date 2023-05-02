Vatani görevi yapmaya gidecek Mehmetçiklere yemek

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'de mayıs celbinde askere gidecek gençlerle yemek yedi.

Adile Baysal Kültürevi'nde düzenlenen yemeğe gelen asker adaylarına Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Vatani görevini yerine getirmek üzere kışlalarına gidecek olan askerlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tutal şunları söyledi:

"Hiç bir ülkenin evladı askere giderken kına yakmaz, asker şenliği yapmaz. Güle oynaya askere gitmez. Ama bizim geleneklerimizde bunlar vardır .Güle oynaya, davullarla, zurnalarla anneler, babalar çocuklarını askere gönderir. Bu duygular olduğu sürece onların oyunlarını hep beraber bozacağız. Şimdi birlik ve beraberlik olma zamanı, ayrılma zamanı değil. Aynı ülkenin evlatlarıyız. Farklı siyasi düşüncelerde olabiliriz ancak biz milli ve manevi duygular noktasında beraber hareket etmek zorundayız. Bu birlikteliğimiz devam ettiği sürece kimse bize zarar veremez. Öncelikle Allah sağ salim yuvalarınıza dönmeyi hepinize nasip etsin."