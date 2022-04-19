Vatandaşların yüzde 71'i 'Türkiye kötüye gidiyor' dedi
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Stratejik ve sosyal araştırmalar yapan araştırma kuruluşu Metropoll Araştırma tarafından yapılan 'Türkiye'nin gidişatı' adlı çalışmada vatandaşların yüzde 71'i 'Türkiye kötüye gidiyor' cevabını verirken yüzde 22'lik kısım isi 'İyiye gidiyor' yanıtını verdi. AK Parti seçmeninin yüzde 58'lik kısmının 'gidişat iyi' dediği araştırmada CHP seçmenin sadece yüzde 2,4'lük kısmı Türkiye'nin iyiye gittiğini söyledi. MHP'li vatandaşların yüzde 44,6'sı ise Türkiye'de gidişatın iyi olduğunu düşünüyor.
Türkiye'de çeşitli araştırmalar yapan Metropoll Araştırma'nın yaptığı "Türkiye'nin gidişatı" adlı çalışmada dikkat çeken verilere ulaşıldı. Vatandaşa Türkiye'nin iyiye mi yoksa kötüye mi gittiği sorusu yöneltildi.
Ankete katılan vatandaşların yalnızca yüzde 22'lik bir kısmı Türkiye'nin gidişatının iyiye gittiğini söyledi. Yüzde 71'lik kısım ise Türkiye'nin kötüye gittiği görüşünde. Yüzde 5,2'lik kısımda yer alan vatandaşlar ülkenin ne iyiye ne kötüye gittiğini düşündüklerini belirtti. Ankete katılan vatandaşların yüzde 1,8'lik kısmı ise soruyu cevapsız bıraktı.
Ankete katılanlar vatandaşlara ayrıca "Bu Pazar bir Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi. Ulaşılan sonuçlara göre; AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 58,2'si ülkenin iyiye gittiğini düşünürken yüzde 32,5'lik kesim ülkenin kötüye gittiği kanaatinde. CHP'yi destekleyen vatandaşlar ise yüzde 95,7'lik oranlar ülkenin kötüye gittiğini düşünüyor.
Araştırmada diğer bir dikkat çeken detay ise MHP'yi destekleyen vatandaşların verdikleri cevap oldu. MHP'yi destekleyenlerin yüzde 44,6'sı Türkiye'nin iyiye gittiği kanaatindeyken, yüzde 40'lık kesim aynı görüşte olmadıklarını belirtti.