Vatandaşların suyla kaplanan yolda rögar kapaklarını arama anları kameralara yansıdı - Haberler

Vatandaşların suyla kaplanan yolda rögar kapaklarını arama anları kameralara yansıdı
AA - Güncel
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Sağanak yağışın ardından suyla kaplanan araçlar Aracın suda ilerlemesi Vatandaşların ellerindeki sopalarla rögar kapaklarını araması ANKARA - Vatandaşların suyla kaplanan yolda rögar kapaklarını arama anları kameralara yansıdı.
Sağanak yağışın ardından suyla kaplanan araçlar
Aracın suda ilerlemesi
Vatandaşların ellerindeki sopalarla rögar kapaklarını araması ANKARA - Vatandaşların suyla kaplanan yolda rögar kapaklarını arama anları kameralara yansıdı.
AA / Güncel