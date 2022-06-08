Vatandaşların suyla kaplanan yolda rögar kapaklarını arama anları kameralara yansıdı Sağanak yağışın ardından suyla kaplanan araçlar Aracın suda ilerlemesi Vatandaşların ellerindeki sopalarla rögar kapaklarını araması ANKARA - Vatandaşların suyla kaplanan yolda rögar kapaklarını arama anları kameralara yansıdı. Sağanak yağışın ardından suyla kaplanan araçlar Aracın suda ilerlemesi Vatandaşların ellerindeki sopalarla rögar kapaklarını araması ANKARA - Vatandaşların suyla kaplanan yolda rögar kapaklarını arama anları kameralara yansıdı. AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Vatandaşların suyla kaplanan yolda rögar kapaklarını arama anları kameralara yansıdı - Haberler

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