Vatandaşların sıcak havayla imtihanı

AFYONKARAHİSAR - Sıcak hava dalgasının devam ettiği Afyonkarahisar'da termometreler 36 derecelere kadar çıkınca vatandaşlar çareyi gölgelik alanlara sığınıp, bol bol su ve dondurma tüketmekte buldu.

Kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yapılan son meteorolojik tahminlere göre sıcak hava dalgasının kette devam etmesi bekleniyor. Değerlendirmelere göre sıcaklıkları bu günde dahil olmak üzere artarak devam edeceği ve termometrelerin yeni haftada 36 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar sıcak havalarla imtihanları ise her geçen gün zorlaşıyor. Sıcak havadan dolayı vatandaşlar genelde sabah erken saatlerde ve gün batımına yakın sokağa çıkmaya tercih ediyor. Sıcaklığın en yoğun olduğu öğle saatlerinde ise dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise bol bol su ve dondurma tüketerek serinlemeye çalışıyor. Sokağa çıkan vatandaşların ise genelde gölgelik alanlarda yürümeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Abdurrahman Mehmet Uysal isimli vatandaş sıcak havaların insanlarla birlikte özellikle sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkilediğin dikkat çekti. Uysal, "Bu sıcaklara insanlar dayanamıyor, sokak hayvanları nasıl dayanacak. Bu havalarda onları da mutlaka düşünmeliyiz. Sokak hayvanları açlığa dayanabilirler ama susuzluğa dayanamazlar. İnsanlar muhakkak kapılarının önüne muhakkak su bıraksınlar. Hayvanlar açlıktan belki ölmez ama susuzluktan ölebilirler" dedi.