Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
 - Güncelleme:
Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu.

Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından bir evin bahçesinde silahlar olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Vatandaşların ihbarını değerlendiren Konak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu evin bahçesinde yaptıkları aramada 4 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi. Tüfeklere polis ekiplerince el konulurken, silahları bahçeye kimin koyduğu yönünde araştırma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ev sahibi M.C. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title