Vatandaşlardan Yeni Asgari Ücrete Tepki: ""28 Bin Liranın 20 Bin Lirasını Kiraya Verdiniz.

Haber : Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - Vatandaşlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 28 bin 75 lira olarak uygulanacak asgari ücreti yeterli bulmadı. Yurttaşlar, kira, fatura ve gıda giderleri karşısında borçla yaşamaya mahkum edildiklerini söyledi. Bir vatandaş, "28 bin liranın 20 bin lirasını kiraya verdiniz. 8 bin lirayla ne yaparsınız" derken, bir başka vatandaş, "Açlık sınırının 30 bin lira olduğu yerde asgari ücretin 28 bin lira açıklanmasına diyecek bir lafımız yok. Bence bir tepkinin gösterilmesi lazım. Eğer gösterilmezse 25 bin lira da verilse kabul görecekti gibime geliyor. 2026 yılında 28 bin lirayla geçinilmez. Sadece karnımızı mı doyuracağız" diye sordu.

Asgari Ücret Tespit Komisoyun, 1 Ocak 2026 tarihinden ibitaren asgari ücrette yüzde 27'lik bir artış yaparak 28 bin 75 lira olarak belirledi. Asgari ücretle yşam mücadelesi veren vatandaşlar, bu artışa tepki gösterdi.

ANKA Haber Ajansı'nı farklı sektörlerden asgari ücretliler, açıklanan miktara tepki gösterirken, kira ve temel ihtiyaçların karşılanamaz hale geldiğini söyledi. Vatandaşlar, 2026 yılını borçla geçirmek zorunda kalacaklarını ifade ederken, "Bu ücretle geçinmek mümkün değil" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

"2026 yılı benim için çok zor olacak"

Bir mağaza çalışanı Buse Çakır, açıklanan asgari ücretle geçinmenin borçla olabileceğini belirterek, "İnsanlar geçen sene bile 22 bin liranın yetersiz olduğunu ve 30 bin liranın altında kalmaması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu sene bile 30 bin liranın altında kaldı. En ücret yerde bile 25 bin lira kira ödenirken bu insanlar elektrik, su faturasını neyle ödeyip yemeklerini neyle alacaklar? Geçim gerçekten çok zor. Ben asgari ücret alıyorum. 2026 yılı benim gibi hem ev geçindiren hem de borç ödeyen biri için çok zor olacak. Kredi kartlarına abanacağım bir yıl olacak" dedi.

"Kredi borçlarımdan dolayı avukatlık olmak üzereyim"

Engin Uslu isimli vatandaş, geçim sıkıntısı nedeniyle yüksek miktarda borcu olduğunu belirterek, "Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. İnsanlar geçinmekte sıkıntı çekiyorlar. Bence daha yüksek olmalıydı. Çok köyü. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Ben 2025'te geçinemedim. Şu anda kredi borçlarımdan dolayı avukatlık olmak üzereyim. Daha da kötüye gidiyoruz. Geçinebilmemiz için asgari ücretin en azından 34-35 bin lira olması lazımdı" diye konuştu.

"Asgari ücretin şu anda 50 bin liranın üzerinde olması lazım"

Bir lokanta çalışanı Ümit Olgun, artan maliyetlerin karşısında geçim için asgari ücretin en az 50 bin lira olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bence açıklanan asgari ücret yeterli değil. Ben geçinemiyorum. Asgari ücreti 28 bin lira yaptılar ama en kiraları olmuş 30 bin lira. Ben nasıl ödeyeceğim? Elektrik, su, doğalgaz var. Bunlara yetişilmiyor. Asgari ücrete yüzde 27 zam yaptılar. Bütün ürünlere de yüzde 27 zam geldi. Evimize alışveriş yapamıyoruz. Bin lirayla markete gidip iki peynir alıp çıkıyorum. 2026'da çok kötü günler bizi bekliyor. Hiç umudum kalmadı artık. Geçinebilmemiz için asgari ücretin şu anda 50 bin liranın üzerinde olması lazım. Açıklanan asgari ücretle geçinemem. 50 bin olsa da ancak ucu ucuna geçinebiliirim."

"2026 yılında 28 bin lirayla geçinilmez, evi varsa bile geçinilmez"

Asgari ücretin temel gereksinimleri karşılamada dahi yetersiz kaldığını söyleyen Ömür Akyürek, şu ifadeleri kullandı:

"Açlık sınırının 30 bin lira olduğu yerde asgari ücretin 28 bin lira açıklanmasına diyecek bir lafımız yok. Bence bir tepkinin gösterilmesi lazım. Eğer gösterilmezse 25 bin lira da verilse kabul görecekti gibime geliyor. 2026 yılında 28 bin lirayla geçinilmez. Evi varsa bile geçinilmez. Günlük bin liraya geliyor. Kapıdan çıktığınız anda bin lira yazıyor zaten. Şu anda beğenmediğimiz bir evin kirası bile 20 bin lira. 28 bin liranın 20 bin lirasını kiraya verdiniz. 8 bin lirayla ne yaparsınız? Biz bu hayata var olmaya, karnımızı doyurmaya mı geldik? Hiç sinemaya, tiyatroya gidemeyecek miyiz? Sadece karnımızı mı doyuracağız?"

"Bu asgari ücretle 2026 yılı daha da kötü olacak"

Açıklanan zamla birlikte asgari ücretlinin 2026 yılının 2025'ten daha kötü olacağını söyleyen Kasım Uğur ise "Tepkimiz büyük. Asgari ücret 28 bin lira, neye yetecek? Bir ev kirası 20-25 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira! Asgari ücretin en azından 45-50 bin lira olması lazımdı. 2025 yılı çok kötüydü. Bu asgari ücretle 2026 yılı daha da kötü olacak. Çünkü her şeyin fiyatı katlanıyor. Verdikleri yüzde 27 zam 2026'ya girene kadar yüzde 25'e düşecek zaten. İyi bir yıl olması için bu hükümetin değişmesi lazı" dedi.

"Bu hükümetin değişmesi lazım"

Saim Uğur isimli vatandaş ise hükümet değişimi gerektiğini belirterek, "Bu hükümetin değişmesi lazım. Bunlar, kendi insanlarına peşkeş çekiyorlar. Asgari ücreti 28 bin lira yapıyorlar, kiralar 25 bin lira. Geçen gün seyrettim adam ağlıyor çocuğuna bir şey alamadığı için. Okula gidecek harçlık veremiyor. Bundan kötü bir şey olabilir mi? Son anda asgari ücrete zam gelir mi... Bence gelmez çünkü bütçede para yok. Aslında var ama buna yok" ifadelerini kullandı.

"2026 yılında o asgari ücretle geçinmemin mümkünatı yok"

6 Şubat depremzedelerinden olan ve bir lokantada çalışan her şeyini kaybettiğini, asgari ücretle işe başladığı için yardımlardan faydalanamadığını ve geçim için asgari ücretin yetersiz olduğunu belirten Dilek Kazmacı, yetkililere asgari ücretle bir gün geçirme çağrısında bulundu ve şunları söyledi:

"Ben depremzede olarak Hatay Antakya'dan geldim. Depremzedelere hiçbir yardım yapmadılar. Depremzedelere işte öncelik tanınacağı söylendi. Hiçbir işe alınmadım. Her şeyimi kaybettim, elde var sıfır. Eşya yardımı olacak dediler. Ben asgari ücretle işe girdim diye vermediler. Hiçbir eşya ve yardım görmedim. Ben asgari ücretle geçinemedim. Kiramı bile ödeyemiyorum. Şu anda evsizim. Ev kiram 15 bin liraydı ama 20 bin lira yaptı ve çıkmak zorunda kaldım. 2026 yılında o asgari ücretle geçinmemin mümkünatı yok.

"En azından bir gün asgari ücreti cebine alsın ve dolaşsın"

En azından bir gün asgari ücreti cebine alsın ve dolaşsın. Dışarıda yemek yesin, dolaşsın, gezsin. İki çocuk alsın yanına onlara ne alabileceğini, nasıl yemek yedirebileceğini düşünsün. Sadece bunu istiyorum. Geçinebilmemiz için asgari ücretin en azından 45bin olması lazımdı, 50 bin demiyorum çünkü yapmazlar."