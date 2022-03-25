Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı - Haberler

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Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı

AA - Güncel
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Karabük'te Orman Haftası etkinlikleri Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtılması - Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldıKarabük'te Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te Orman Haftası etkinlikleri

Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtılması - Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı

Karabük'te Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Köprübaşı ve Esentepe camilerinin önünde vatandaşlara 3 bin 500 defne, ceviz, ıhlamur ve kestane fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, vatandaşlara orman ve ağaç sevgisini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi.

Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı

Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı

Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı

AA / Güncel

orman haftası, Karabük, Güncel, Haberler

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