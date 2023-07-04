Adıyaman'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya için vatandaşlar seferber oldu. Bazı vatandaşlar yerde yatan yaralıya güneş gelmemesi için kartonla gölge yaparken bazıları ise ilk yardımda bulundu.

Vatandaşlar yerde yatan yaralı için seferber oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya için vatandaşlar seferber oldu. Bazı vatandaşlar yerde yatan yaralıya güneş gelmemesi için kartonla gölge yaparken bazıları ise ilk yardımda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Valiliği ön kısmında üst geçidi kullanmayarak Atatürk Bulvarı'nda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hacı İlhan'a, Emre K. idaresindeki 06 HB 7291 plakalı otomobil çarptı. Adliye önünde meydana gelen kazayı fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Yaralı halde asfaltta yatan Hacı İlhan'a vatandaşlar yardım etmek istedi. Güneşin altında asfaltta yatan yaralı için kimi kartonla gölge yapmaya çalışırken kimileri ise ilk yardım yaptı. Hacı İlhan'ın kırık olan bacağı vatandaşlar tarafından bir tahta parçasıyla sabitlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hacı İlhan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.