Vatandaşlar öğrencilerin geçiş yolu üzerinde bulunan metruk yapının yıkılmasını istiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan metruk bina, hırsızların, uyuşturucu kullanıcılarının mekanı haline gelirken, esnaf ve çevre sakini imza toplamalarına rağmen yıkılmayan yapının yıkılmasını istiyor.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde 231 ve 251. sokağın kesişiminde bulunan iki katlı müstakil metruk yapı, önce hırsızların hedefi, daha sonra madde kullanıcıları ve fuhuş yapmak isteyenlerin mekanı haline geldi. Çevredeki esnaf ve bina sakinleri, iki kere imza topladıklarını ileri sürerek, çocuklarının, öğrencilerin önünden geçtiği yer olduğunu belirterek bir an önce yıkılmasını istediklerini dile getirdi.

Mahalle sakini Kadriye Elaltunkara, buranın yıkılmasını istediklerini, çok rahatsız olduklarını söyledi.

Yapının uyuşturucu, fuhuş, her şeyin yaşandığı yer olduğunu belirten Elaltunkara, "Rica ediyoruz, buranın bir an önce yıkılmasını bekliyoruz. Binamızın dibinde, hemen kapımızın önüdür. Çocuklarımız rahat gelip gidemiyor. Biz, evimize rahat girip çıkamıyoruz. Böcekler, fareler geliyor. Millet gelip içinde kötü işler yapıyor" dedi.

Esnaf Münir Anuştekin ise, yapının müstakil iki katlı ev olduğunu kaydetti.

"Buranın yıkılması için çevredeki bina sakinleri imza topladı"

Daha önce öğrenciler oturduğunu aktaran Anuştekin, "5-6 senedir öğrenciler çıktı, boş kalıyor. Sahibine de ulaşamıyoruz. Burası hırsızların eline girdi. Hırsızlar da kapı ve pencereleri söktüler. Torbacılar giriyor, burada fuhuş yapılıyor onu duyduk. Buranın yıkılması için çevredeki bina sakinleri imza topladı. İlgilenen de yok. Geçen yine imza topladık. Gelen giden yok. Herkes buradan şikayetçi, bir an önce yıkılmasını istiyorlar" ifadelerinde bulundu.