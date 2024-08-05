Vatandaşlar, Enflasyon Verilerine İnanmıyor

Haber: GAYE ŞEYMA CAN- Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL)- TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Hükümet sözcülerinin sık sık enflasyonun düşüşe geçtiği yönündeki açıklamalarına karşı vatandaşlar, "Verilere inanmıyoruz... İnsanların yediği kuru ekmeğe bile gözünü diken devletten devlet olmaz" dedi. Bir vatandaş ise, "O enflasyona göre emekli maaşını ayarlıyorsun, hayat pahalılığını neye göre ayarlıyorsun? Hiçbir şey düşmedi ki enflasyon düşsün. Vatandaş alışveriş yapıyor, görüyor neyin ne olduğunu ne anlatırsa anlatsın onlar" diye tepki gösterdi.

TÜİK, bugün temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Hükümet sözcülerinin sık sık enflasyonun düşüşe geçtiğine yönelik açıklamalarına karşı İstanbul'da ANKA'ya konuşan vatandaşlar, 'İnanmıyoruz, gerçek enflasyon TÜİK'in rakamlarının en az iki katı" dedi.

"Enflasyon TÜİK rakamlarının en az iki katı"

Vatandaşlardan Güray Şimşek, "Hükümet tabi TÜİK'in rakamlarına göre değerlendiriyor ama gerçek enflasyon TÜİK'in rakamlarının en az iki katı. Ben ENAG'ın rakamlarını baz alıyorum. Çarşıya pazara bir çıksalar görürler. Kendileri de biliyor ama tabi düşük zam vermek için ona göre talimat veriyorlar. Ben inanmıyorum. Her şey ateş pahası, ev kiraları 20-25 bin lira olmuş. İktidar değişikliği olması lazım" diye konuştu.

"Biz seni tek Türkiye yaptık sen bizi perişan ettin"

Sevgi Oğuz ise, "Enflasyon aldı başını gidiyor. Emekliye yapılan zamlardan memnun değilim. 15 lira kira nasıl olacak bu iş? Öyle kolay değil geçinmek. Ben sobalı evde oturuyorum, dünyanın parası. Kışın daha çok masraf var. Ona göre gerilemiştir enflasyon, onun tuzu kuru. Ona ne oluyor, ona her şey bedava, bize her şey parayla. Erdoğan seni Allah'a havale ediyorum. Bizi bu hale sen getirdin. Biz seni tek Türkiye yaptık sen bizi perişan ettin" dedi.

"İnsanların yediği kuru ekmeğe bile gözünü diken devletten devlet olmaz"

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da "Neyi düşmüş enflasyonun 10 bin lirayla geçiniliyorsa biz de sokaktan dilenip ona verelim 15 bin lirayla geçinsin. Hepsi yalan, hiçbir şeye inanmıyoruz. Biz onların milleti değiliz. Onların milleti Suriyeliler, yabancılar. Emekliye yapılan zamla ancak iki koli yumurta ya da bir kilo zeytin alırsın başka ne alırsın? Cumhurbaşkanı 50 çeşit kahvaltısına talim etsin biz de domates salatalık alabilirsek ona talim edelim. Parmağında bir alyansla geldi, o alyans yeter ona. Gerisini nereden almış, kimin malını almış? İnsanların yediği kuru ekmeğe bile gözünü diken devletten devlet olmaz"

"Kendi hesaplarına göre ucuzluk var"

Mustafa Eren ise "O enflasyona göre emekli maaşını ayarlıyorsun, hayat pahalılığını neye göre ayarlıyorsun? Hiçbir şey düşmedi ki enflasyon düşsün. Vatandaş alışveriş yapıyor, görüyor neyin ne olduğunu ne anlatırsa anlatsın onlar. Ben alıyorum 15 bin lira para burada satış yapıyorum. Bugün bir aşure yapacağız 500-600 lira. Ucuzluk diye bir şey yok, kendi hesaplarına göre ucuzluk var."