Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı
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Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Amasya, Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.
Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Amasya, Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulunuyor.
Samsun'da araçlarına Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayrakları asan vatandaşlar, korna çalarak konvoy düzenledi.
Çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısını kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı.
AK Parti'den Samsun'da milletvekili seçilen Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhur İttifakı milletvekillerinin meydandaki kutlamalara katıldı.
Çorum
Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda toplananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.
Parti bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, Erdoğan lehine sloganlar attı.
Törende, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'dan milletvekili seçilen AK Partili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, vatandaşlara hitap etti.
Kentte ayrıca AK Parti'li ve MHP'li seçmenler araçlarıyla konvoy düzenledi.
Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kadeş Barış Meydanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 15 metrelik posteri asıldı.
Sinop
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Sinop'ta da sevinç gösterisinde bulundu.
Kentte eski otogar mevkisinde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu yaptı.
Ellerinde Atatürk ve Erdoğan posterleri bulunan vatandaşlar çalan müzikler eşliğinde kutlama yaptı.
Tokat
Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sevinç gösterisinde bulundu.
Kentte vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu yaptı.
Ellerinde Türk bayrağı ve Erdoğan posterleri bulunan vatandaşlar çalan müzikler eşliğinde kutlama yaptı.
Programa Cumhur İttifakı milletvekilleri, il başkanları ve partililer katıldı.
Amasya
Amasya'da, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde başlayan kutlamalar Yavuz Selim Meydanı'nda devam etti.
Araçlarıyla konvoy oluşturan partililer, kentin ana caddelerinde AK Parti, MHP ve Türk bayraklarıyla tur attı.
AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, meydanda yaptığı konuşmada, Amasya halkının yüzde 60'a yakınının, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını belirtti.
Çankırı
Çankırı'da Belediye Meydanı'nda toplananlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.
Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar ellerinde bayraklarla kentte tur attı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile Cumhur İttifakı'nda bulunan partilerin il başkanları da kutlamalara katıldı.
Kastamonu
Kastamonu'da vatandaşlar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarıyı kutladı.
Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda partili sevinç gösterisinde bulundu.
Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla kentin ana caddelerinde tur attı.
Traktör, çekici ve tırların da bulunduğu konvoyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı.
Kentte, davul zurna çalındı, havai fişek gösterileri yapıldı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023