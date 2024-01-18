Vatandaşlar çatıdaki kar kütlelerini küreklerle attılar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra vatandaşlar iş yerlerinin üzerinde karları indirmek için seferber olurken, çarşı merkezinde biriken karlar kütlelerini ise ekipler tarafından şehir merkezinden taşıdı. Bazı vatandaşlar ise çatıdaki kar kütlelerini brandayla indirdi.

Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çok sayıda köy yolunu kapattı. Yoğun kar yağışından sonra ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yüksek rakımlı dağlarda 1 metreyi geçti. 4 gün boyunca hiç durmadan yağan karla beraber ilçenin en işlek caddesine bulunan iş yerlerinin çatılarında yarım metre kar kalınlığı oluştu. Bunun üzerine esnaflar çatılarını küreklerle temizlerken, bazı esnaflarda branda yöntemiyle indirdiler. Esnafın kar kütlelerini çatılardan indirmesinin ardından belediye ekipleri caddede ki karları temizlediler.

Çatısını kendisi temizlediğini belirten Sinan Tayak isimli esnaf, "Yoğun bir kar yağışı yaşandı. Kırsalda 1 metre, merkezden de yarım metre kar yağışı yaşandı. Bu durum hayatı durma noktasına getirirken, belediyenin yapmış olduğu duyurularda çatılarda biriken karların temizlemesi için bizde çaba gösterip çatılarımızı temizlemeye başladık. Kar küreği ve branda sistemiyle çatılardaki karları kolayca temizledik. Ardından ekipler caddelerde biriken kar kütlelerini temizledi" dedi.

Esnaf Husret Renda ise, "Malum ilçede 4 günlük bir kar yağışı oldu. İlçede adeta hayat durma noktasına geldi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yüksek rakımlı dağlarda 1 metreyi geçti. Bunun üzerinde çarşı merkezinde bulunan iş yerlerinin üzerinde karların birikmesiyle bizlerde indirdik ardında ekiplerde biriken kar kütlelerini temizledi. Yani Şuan gerçekten kar kütleleri her yerde birikmiş durumda. Bunun içinde çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.