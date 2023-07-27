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Vatandaşın telefonunu çalan yankesici kameralara yakalandı

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Gaziantep'te bir vatandaşın telefonunu yankesicilik sureti ile çalan M.Y isimli şüpheli yakalandı. Olay Şahinbey İlçesine bağlı Alaybey Mahallesinde meydana geldi. Otobüse binmek üzere hareket eden vatandaşın arkasından yaklaşarak yankesicilik suretiyle telefonunu çalan M.Y. isimli şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Olay ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri M.Y. isimli şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Vatandaşın telefonunu çalan yankesici kameralara yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir vatandaşın telefonunu yankesicilik sureti ile çalan M.Y isimli şüpheli yakalandı.

Olay Şahinbey İlçesine bağlı Alaybey Mahallesinde meydana geldi. Otobüse binmek üzere hareket eden vatandaşın arkasından yaklaşarak yankesicilik suretiyle telefonunu çalan M.Y. isimli şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Olay ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri M.Y. isimli şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - Güncel

Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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