Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada - Haberler

Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - İsmail Yoleri - Güncel
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Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada Tunceli'de bir vatandaşın karşılaştığı ayıya söyledikleri gülümsetti.
Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada
TUNCELİ - Tunceli'de bir vatandaşın karşılaştığı ayıya söyledikleri gülümsetti.
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında mantara giden bir vatandaş ayı ile karşılaştı. Üzerine gelen ayıya samimi bir dil ile seslenen vatandaş, farklı yöne gitmesini söyledi. Ayının hızla aşağı gitmesi üzerine bu kez ayı için endişelenen vatandaş, 'Yavaş oğlum korkma, sakin' dedi. Vatandaşın bir yandan korkması bir yandan ise ayıyı düşünmesi içleri ısıttı.
İhlas Haber Ajansı / İsmail Yoleri - Güncel