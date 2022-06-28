Vatan topraklarının teminatı Türk Kara Kuvvetleri 2231 yaşında Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayınlandı. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşımda, "Asırların ardından seslendi Metehan, Malazgirt'ten zafere yükseldi Alparslan, Çağ açıp kapadın Fatih'in muradından, Doğdun Atatürk'ün bağımsızlık ışığından… Bayraklaşan Vatan topraklarının teminatı Türk Kara Kuvvetleri 2231 yaşında!" bilgi notu yer aldı. AA / Güncel Milli Savunma Bakanlığı Malazgirt Güncel Haberler

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