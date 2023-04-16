Vatan Partisinin İstanbul milletvekili adayları tanıtıldı

Vatan Partisi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İstanbul'dan gösterdiği milletvekili adayları için tanıtım toplantısı düzenledi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin 1960'lı yıllardan beri halk mücadelelerinde olduğunu belirterek, emek, vatan ve üretim mücadelelerinde büyük tecrübeler kazanmış kadroların yönettiği bir parti olduklarını söyledi.

Kendilerini "Adanmışlar partisi" olarak nitelendiren Perinçek, kendilerini vatana, çalışmalarını, emeklerini de millete, Türkiye'nin bağımsızlığına adadıklarını söyledi.

Perinçek, Türkiye'nin önünde büyük zorlukların olduğunu ifade ederek, "Hepimiz bunun farkındayız. Vatan Partisinin bütün kadroları, üyeleri bu zorlukları aşmada, Türk milletine ve insanlığa yol gösterecek, önderlik edecek birikime sahiptir. Çeşitli mücadelelerden geçtik. Zulüm demedik, ölüm demedik, baskı demedik. Hepsini alt ederek bugünlere geldik. Ey Türk milleti; önümüzdeki dönemde bütün bu adanmışlığımızı, vatanımıza adanmışlığımızı, milletimize adanmışlığımızı senin emrine sunuyoruz." diye konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, konuşmaların ardından partiye yeni katılanlara rozet taktı.

Milletvekili aday tanıtım toplantısı, sahneye çağrılan adayların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.