Vatan Partisinden Filistin halkına destek açıklaması

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, Filistin halkına destek gösterisinde bulundu.

Eyüpsultan'daki Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, "ABD ve İsrail'e karşı Filistin'in bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin yanındayız" yazılı pankart açtı.

"Başkenti Doğu Kudüs olan birleşik, bağımsız, egemen Filistin Devleti", "Kahrolsun İsrail siyonizmi", "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "ABD, Batı Asya'dan ve Doğu Akdeniz'den defol" yazılı dövizler taşıyan üyeler, "Diren Filistin, Türk milleti seninle", "Yaşasın Türkiye-Filistin kardeşliği", "Vahit, vahit, vahit, Türkiye-Filistin vahit" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, "ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı direnen Filistin'in yanındayız. Zulme boyun eğmeyen Filistin halkıyla omuz omuzayız." dedi.

Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Hanaa Aburamadan ile görüşerek birlik ve dayanışma çağrılarını ilettiklerini ifade eden Özkan, 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" harekatını desteklediklerini söyledi.

Özkan, Filistin topraklarının İsrail işgali altında olduğunu vurgulayarak, Filistin'in zulme karşı İsrail'le savaştığını dile getirdi.

"İsrail, ABD'nin bölgemizdeki ana üssüdür. İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikasının altında ABD vardır. Bölge ülkelerinin emperyalizm karşısında oluşacak birliği bugün hiç olmadığı derecede önemlidir" diyen Özkan, şöyle devam etti:

"İtidal çağrıları yaparak Filistin meselesi çözülemez. Bu ortadadır. Filistin meselesinde tarafsız kalmak İsrail'in ve ABD'nin ekmeğine yağ sürer. İsrail'in saldırganlığını durdurmak ve Filistin'in mücadelesini zafere ulaştırmak için Vatan Partisinin üç ayaklı planı uygulanmalıdır. Doğu Kudüs merkezli, toprakları birleşik, bağımsız Filistin Devleti kurulmalıdır. ABD ve İsrail'in 'Kürdistan' adı altında ikinci İsrail devletini kurma girişimi Suriye ve Irak'ta bozguna uğratılmalıdır. ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklığının Doğu Akdeniz'deki saldırganlığı boşa çıkarılmalıdır."

Özkan, ABD'nin İsrail'e destek için getirdiği dünyanın en büyük uçak gemisini kabul etmediklerini aktararak, ABD'nin on yıllardır insan hakları ve demokrasi bahanesiyle Vietnam, Irak, Suriye, Libya ve nicelerini işgal edip mazlumların kanını döktüğünü anlattı.

Türk milliyetçiliğinin emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelelerini savunduğunu ifade eden Özkan, "İsrail'in emperyalist politikalarını destekleyen, mazlum Filistin halkını düşman eden Türk milliyetçiliği olamaz." diye konuştu.

Özkan, Vatan Partisinin hem bugün hem de geçmişte Filistin halkının yanında olduğunu dile getirerek, "Partimiz, 1973'te Nahr El Bared Kampı'nda İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın yaptığı bir operasyonda Filistin'in bağımsızlık davası için 8 şehit vermiştir. Batı Asya ülkelerinin ortak mücadelesiyle, Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmi yenilecek, bağımsız ve birleşik Filistin Devleti kurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, Başkonsolos Hanaa Aburamadan da katılarak destek verdi.