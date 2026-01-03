Vatan Partisi'nden ABD Büyükelçiliği Önünde Venezuela Protestosu: "Venezuela'nın Yanındayız, Bu Eşkıyalığı Reddediyoruz"

(ANKARA) - Vatan Partili bir grup, Venezuela saldırısını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. Burada yapılan açıklamada, "AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırıyoruz: Bir silkelenin, dostlarınıza güven verin. Eğer ' Türkiye güçlü' diyorsanız, bunu lafta bırakmayın. Efeliği lafta bırakmayın. Biz Venezuela'nın yanındayız, bu eşkıyalığı reddediyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasını da reddettiğimizi ifade ediyoruz" denildi.

Vatan Partili bir grup, Venezuela saldırısını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. Açıklamada, "AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırıyoruz: Bir silkelenin, dostlarınıza güven verin. Eğer ' Türkiye güçlü' diyorsanız, bunu lafta bırakmayın. Efeliği lafta bırakmayın. Biz

Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını protesto etmek için ABD'nin Çukurambar'da bulunan Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Vatan Partililer, elçiliğin yanında bulunan parkta basın açıklaması yaptı. "Haydut ABD değil, Venezuela kazanacak" yazılı pankartın açıldığı açıklamayı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan okudu.

"Venezuela 15 Temmuz'da bizim yanımızdaydı; biz neredeyiz?"

"Dünya tarihine geçecek utanç verici bir haydutlukla karşı karşıyayız. Bir devlet ve o devletin lideri, yalnızca ülkesinin kaynaklarını ve menfaatlerini koruduğu için zorbalıkla saldırıya uğramış; egemen bir devletin lideri ülkesinden zorla kaçırılmıştır. Bu saldırı yalnızca Venezuela'ya yapılmamıştır" diyen Reyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırılar; ülkemiz başta olmak üzere ABD'nin emperyalist siyasetlerini tanımayan tüm uluslara ve devletlere yöneliktir. Aynı Amerika yıllardır Doğu Akdeniz'de ve Ege'de ülkemizi kuşatmaktadır. Amerika ve İsrail aynı zamanda ülkemizi hedef almaktadır. Tehdit altında olan biziz; namluların çevrildiği ülke bizim ülkemizdir. Türkiye'nin ve hükümetinin bu konudaki sessizliğini nasıl açıklayacağız? Venezuela'ya yönelik saldırıdan bu yana hükümetten ya da AK Parti'den herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Oysa Venezuela, 15 Temmuz darbe girişiminde ilk arayan ve 'yanınızdayız' diyen ülkelerden biridir. Her şeyi geçtim, nerede vefa? Venezuela 15 Temmuz'da bizim yanımızdaydı; biz neredeyiz? Neden bir açıklama, neden bir kınama yok? Neyi bekliyorsunuz? Korkuyor musunuz, teslim mi oluyorsunuz?

"Bu işin sonunda direnenler kazanacaktır"

Cumhurbaşkanı danışmanlarından biri Amerika'ya tepki gösteren bir mesaj paylaştı; anında sildirildi. Türkiye basınına baktığımızda, neredeyse tamamının devlet kontrolünde olduğunu görüyoruz; adeta göbek atanlar var. 'Venezuela fakirmiş', 'diktatörmüş' gibi söylemlerle Amerikan saldırısını meşrulaştırmak için kırk takla atılıyor Türkiye televizyonlarında. ABD, Trump eceline gidiyor. Hitler hangi sona uğradıysa Trump da aynı sona uğrayacaktır. Bu işin sonunda direnenler kazanacaktır. Buradaki hedefin Türkiye olduğunu bilin. 'Amerika'yla iyi geçineyim, o zaman başıma bir şey gelmez' hesaplarını bırakın. Bunlarla ne bağımsız bir ülke kurabilirsiniz ne de kendinizi kurtarabilirsiniz. Hedef Türkiye'dir; buna uygun tavırlar alın.

"'Dünya beşten büyüktür' demekle yetinilemez"

Artık dünyada uluslararası düzenin ve hukukun birer safsata olduğu ortaya çıkmıştır. Güç konuşmaktadır; hukuk yoktur. Ne kadar güçlüyseniz o kadar ayakta kalırsınız. Bu nedenle Türkiye'nin Amerikan saldırganlığına karşı tutumu nettir. Türkiye'nin Rusya, Çin, İran'la; Asya ve Afrika'nın tüm uluslarıyla iş birliği artık kaçınılmazdır. 'Dünya beşten büyüktür' demekle yetinilemez. Bu görevi ertelemek Türkiye açısından bir cinayettir. Eğer gaflet içinde kalınacaksa, bu Türkiye'de yaşanacakların da göstergesidir.

AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırıyoruz: Bir silkelenin, dostlarınıza güven verin. Eğer 'Türkiye güçlü' diyorsanız, bunu lafta bırakmayın. Efeliği lafta bırakmayın. Biz Venezuela'nın yanındayız, bu eşkıyalığı reddediyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasını da reddettiğimizi ifade ediyoruz."