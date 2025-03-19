Vatan Partisi'nden Suriye ve Ekonomi Üzerine Sert Açıklamalar

(ANKARA) - Vatan Partisi Başkanlık Kurulu toplantısında Türkiye ve dünyadaki gelişmeler değerlendirildi. Toplantının ardından Suriye'nin kuzeyine yönelik sert önlemler alınması gerektiğini belirtilerek, "Demir yumruk seçeneği zorunludur" açıklamasında bulunuldu.

Vatan Partisi'nin Başkanlık Kurulu toplantısı sonrası yayımlanan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve ekonomi alanlarında Atlantik sisteminden kopma sürecinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütlerine karşı Rusya, İran, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan ve Çin gibi ülkelerle işbirliği yapılması gerektiği belirtildi.

"DEM Parti ve HDP kapatılmalı"

Terörle mücadelede daha sert adımlar atılması gerektiğinin savunulduğu açıklamada, PKK'nın silahsızlandırılması sürecinin kararlılıkla tamamlanması gerektiği de ifade edildi. Açıklamada, "DEM Parti ve HDP kapatılmalı, ABD/İsrail güdümlü renkli kalkışma hazırlıklarına fırsat verilmemeli" denildi.

Ekonomide üretim modeli vurgusu

Vatan Partisi, Batı'nın dayattığı borçlanma ekonomisine son verilmesi gerektiğini belirterek, üretim odaklı bir ekonomik sisteme geçiş çağrısında bulundu. Açıklamada, "Paranın giriş-çıkışı derhal denetim altına alınmalı, sıcak paranın yurt dışına kaçırılması önlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

"Milli ve üretici güçleri birleştiren bir hükümet kurulmalı"

Parti, bu politikaların hayata geçirilmesi için "milli ve üretici güçleri birleştiren bir hükümet" kurulması gerektiğini belirtti. Açıklamada, "Vatan Partisi, üreticilerin Milli Hükümetinde görev almaya ve sorumluluk üstlenmeye hazırdır" denildi.

Vatan Partisi, tüm bu süreçlerde Cumhurbaşkanı'nın aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin güvenlik ve ekonomik bağımsızlık yolunda kararlı adımlar atması gerektiğini kaydetti.