Vatan Partisi'nden Kumar ve Bahisle Mücadele Teklifi

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, son günlerde hakemlerin bahis oynadığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmanın sorunu saptırdığını belirterek, "Devlet kumar oynatmaz, devlet bahis oynatmaz; bunlarla mücadele eder" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, partisinin hazırladığı "Şans Oyunları ve Bahislerin Yasaklanmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yasa teklifiyle, "her türlü şans oyunu ve bahis faaliyeti kumar kapsamına" alınıyor.

Yasa teklifinin gerekçesinde," 1939'da kurulan Milli Piyango İdaresi'nin 2017'de Varlık Fonu'na devredilmesiyle özelleştirmenin önünün açıldığı, 2020'de Demirören Grubu ve İtalyan ortağının işletmeyi devraldığı" hatırlatıldı. Benzer şekilde, "1946'da kurulan Spor Toto Teşkilatı'nın da 2019'da aynı grubun kontrolüne geçtiği, İddaa'nın dijitalleşmeyle birlikte yasa dışı bahis sitelerine benzeyen bir yapıya dönüştüğü" ifade edildi.

Reyhan, teklife ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemiz ekonomik zorluklar içerisindedir. 24 Ocak 1980 kararlarıyla girilen neoliberal politikalar ülkemizi üretimden koparmış, sıcak para komisyoncularının, dolar ve borsa vurguncularının, faizcilerin dönemi başlamıştır. İşsizliğin ve gelecek kaygısının sonucu olarak kısa yoldan kazanç elde etme anlayışı gelişmiş ve kumar yaygınlaşmıştır. Özellikle dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte kumar bir salgın halini almıştır. Kumarın yaygınlaşması; uyuşturucu, fuhuş, alkolizm, boşanma oranlarının artışı, nüfus artış hızının düşmesi, genç işsizliğin artması gibi olgularla birlikte değerlendirildiğinde bir toplumsal çözülmenin işaretidir.

Bugün devlet eliyle İddaa, Milli Piyango ve at yarışları üzerinden kumar oynatılmaktadır. Kumarhaneler kapalı ama her evde bir kumar masası var. Devlet kumar oynatmaz, devlet bahis oynatmaz, bunlarla mücadele eder."

Vatan Partisi, kumar ve bahisle mücedele için alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladı:

"Anaokulundan başlayarak kumar ve bahisin zararları anlatılmalı, emeğiyle kazanma bilinci yükseltilmeli. Aileler de bu konuda bilinçlendirilmeli.

Kumarı ateşleyen tüketim kültürü ile her alanda mücadele edilmeli. Ekranlarda ve sosyal medyada kısa yoldan zengin olanların değil, emeğiyle bir yere gelenlerin hikayeleri hakim olmalı.

Kumar ve benzeri zararlı alışkanlıklar yerine çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak sanat ve spor olanakları artırılmalı. Her mahallede sanat ve spor tesisleri açılmalı. Eğitim kurumlarında sanat ve spor dersleri ciddiyetle ele alınmalı, yetenekler keşfedilmeli.

Yasal bahisin yasaklanmasıyla paralel olarak, yasadışı bahise erişimi daha da güçleştirecek uygulamalara gidilmeli. Yasa dışı web adreslerine girme olanağı sağlayan her türden VPN uygulamasının ülkemizde çalışmasını engellemek için bilişim-yazılım uzmanlarıyla ekipler kurulmalı.

Yurt içinde ya da yurt dışında faaliyet gösteren bahis çetelerine karşı istihbarat, emniyet ve yargı eliyle çetin bir mücadeleye girişilmeli, tek tek çökertilmeli.

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, RTÜK, TRT, YÖK gibi kamu kuruluşları ortak bir strateji çerçevesinde müşterek savaş yürütmeli."