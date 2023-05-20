Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığından cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama

Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığından cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama

Güncel Haberler

Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde Vatan Partisi'nden Kayseri milletvekili adayı olan Gürkan Demir, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, partilerinin ikinci tur seçiminde siyasetini, emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevzisinden belirlediğini söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalanmalarına karşı emperyalist planların hedefindedir. Bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz."

Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title