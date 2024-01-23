Vatan Partisi, İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşı eylem yaptı

Vatan Partisi, İsveç'in NATO'ya üyeliğine "hayır" talebiyle TBMM önünde eylem yaptı.

TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan parti üyeleri, pankart açıp, sloganlar attı.

Burada grup adına konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, bugün İsveç'in NATO üyeliğinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini, ardından oylamaya sunulacağını belirtti.

Bunun sıradan bir Genel Kurul oturumu olmadığını ifade eden Reyhan, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin bağımsızlığı ve güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu kaydetti.