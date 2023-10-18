Vatan Partisi İsrail'in Filistin'e saldırılarını Üsküdar'da protesto etti

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Üsküdar'da protesto etti.

Üsküdar Meydanı'nda toplanan partililer, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada basın açıklaması yapan İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Türk milleti ve bütün insanlığın Filistin davasıyla beraber olduğunu söyledi.

Özkan, Filistin davasının başarısına kilitlendiklerini ve şehitleri yüreklerine gömdüklerini belirterek, "Onlara olan borcumuzu ödemek için emperyalist ve Siyonist zulmün son bulması için omuz omuza veriyoruz ancak gelinen aşamada ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı, Gazze'deki vahşete karşı lanetlemeler, kınamalar, sözlü tepkiler yetmez. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık harekete geçme zamanıdır. " dedi.

Bağımsız Filistin için bazı somut çözüm önerilerinin olduğuna dikkati çeken Özkan, ABD ve NATO tarafından kullanılan İncirlik ve Kürecik üslerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin tam denetimine alınmasını talep etti.

Rusya'nın Ukrayna'da ABD ile NATO'ya karşı savaştığını vurgulayan Özkan, "Bu savaş, Türkiye'nin de savaşıdır, Filistin'in de savaşıdır. İsveç'in NATO üyeliği derhal reddedilmelidir." diye konuştu.