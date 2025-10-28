Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: "Vatan Partisi Hahamlar Konferansını İptal Ettirdi"

(İSTANBUL) - Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partinin çabasıyla Bakü'de yapılacak hahamlar konferansının iptal edildiğini belirterek, "Birkaç değerli aydınımız dışında bu konuya tavır alan çıkmadı. Türkiye Hükümeti açıklama yapmadı. 600 milletvekili var, 60 saniye bu konu konuşulmadı. Şimdi o susanlar, korkanlar utansın, Vatan Partisi bu konferansı iptal ettirdi" dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Partisinin İstanbul İl Merkezinde hahamlar konferansının iptal edilmesine dair bir basın açıklaması yaptı. Bursalı, şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, bir Hahamlar konferansı yapılacağını öğrendik. Bu konferansta, 700 Hahamın, İbrahim Anlaşmalarını genişletmeyi konuşacağı, yine siyonizme karşı faaliyetleri engellemek için çalışmalar yapılacağı ilan edilmişti. Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e hitaben bir mektup yazdı. Mektupta, bu konferansa izin verilmesinin Batı Asya'da ve Kafkaslarda ülkelerimize ve komşularımıza yönelen tehditleri ağırlaştıracağını, Türk ve İslam dünyasındaki birlikteliğimize de zarar vereceğini yazıldı. Yine Genel Başkanımız, bu toplantının Azerbaycanımız için de bir leke olarak anılacağını ifade etti. Vatan Partisi olarak kolları sıvadık ve bu konferansla ilgili Türkiye ve dünya kamuoyunu aydınlatmak ve herkesin bu toplantıya tavır alması için çalışmalara başladık. 27 Ekim akşamı itibariyle Hahamlar konferansının iptal edildiği, 'güvenlik gerekçeleriyle başka bir tarihte ve başka bir mekanda yapılacağı' İsrail devletinin medyasının merkez medyasından servis edildi.

"Vatan Partisi aslanlar gibi tavır aldı"

Bu toplantıya tavır alan milli yayın organlarımız Aydınlık, Ulusal Kanal, çok sayıda devlet yetkilisine, milletvekiline, şahsiyetlere bu Hahamlar Konferansıyla ilgili mikrofon uzattı. Medya organları soru sorduğu kimseden yanıt alınamadı. Kimisi korktu, kimisi yanıt veremedi, kimisi soruyu duyar duymaz kaçtı. Birkaç değerli aydınımız dışında bu konuya tavır alan çıkmadı. Türkiye Hükümeti açıklama yapmadı. 600 milletvekili var, 60 saniye bu konu konuşulmadı. Şimdi o susanlar, korkanlar utansın, Vatan Partisi bu konferansı iptal ettirdi. Hep söylüyoruz, ağlayanlar savaşamaz. Ağlayarak savaş kazanılmaz. İşte Vatan Partisi aslanlar gibi tavır aldı ve başarı kazandı.

Vatan Partisi tek başına İsrail'e haddini bildirdi. İsrail, Hahamlarla Kafkaslara gireyim derken, Kafkas dağlarına çakıldı. MOSSAD'ı, CIA'sı, Amerika'sı, İsrail'i Kafkas dağlarının buzları arasında dondu. Bu, İsrail'e, Siyonistlere, emperyalistlere ders olsun. Karşınızda Vatan Partisi var.

Karşınızda antiemperyalist dünya var. Karşınızda aslanlar gibi direnen Batı Asya var.

"Türk ve İslam dünyası bu lekeden kurtuldu"

Bakü'deki bu karanlık toplantının iptal edilmesi, Türk ve İslam dünyası açısından tarihi önemdedir. İlk kez Türk ve Müslüman bir ülkede yapılması planlanan bu konferans bozguna uğratıldı. Konferansın mekanının da değiştirileceği açıklandı. Daha önce Bosna'da iptal edilen toplantı, şimdi Vatan Partisi'nin girişimleriyle Bakü'de de tokadı yedi. Türk ve İslam dünyası da bu lekeden kurtuldu. Armağan olsun. İsrail'e karşı toplanıp toplanıp dağılan Müslüman dünyasına da kararlı tavrın bir örneği olsun. Filistin'e selam olsun. İsrail saldırganlığına karşı kahramanca direnen Filistin halkına, HAMAS'a, şehitlerimize selam olsun. Vatan Partisi Filistin davasına bağlılığını bir kez daha kanıtlamıştır. Diğerleri sınıfta kalmıştır.

"Vatan Partisi'nin çalışmalarını haberleştiren bütün dünya basınına da teşekkür ediyoruz"

Vatan Partisi'nin Hahamlar konferansına karşı çalışmaları her ne kadar Türk medyasında çok sınırlı yer bulsa da Batı Asya, İran, Rusya ve dünya medyasında büyük yankı yarattı. Rus ve İran devlet ajansları Genel Başkanımızın mektubunu servis etti. İran'ın bütün devlet medyası Mektubu yayınladı. Pars Today ajansı, Genel Başkanımızın mektubunu, Türkçe, Farsça, Azerice, Ermenice, Rusça ve İngilizce olarak 6 dilde servis etti.

Vatan Partisi'nin çalışmalarını haberleştiren bütün dünya basınına da teşekkür ediyoruz. İşte Vatan Partisi vurdu mu devirir. Vatan Partisi işte böyle Türkiye'yi de yönetir. Programıyla, siyasetleriyle, cesaretiyle, öngörüsüyle tarih yazar. Susanlar utansın. Vatan Partisi sağolsun. Hahamlar Konferansı iptal ettirdik. İsrail'e ders olsun. Türk ve İslam dünyasına armağan olsun."