Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkına Başarılı Seçimler Diliyorum

(ANKARA)- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına başarılı seçimler diliyorum, milli duruşlar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a tarihi başarılar diliyorum" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KKTC seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Perinçek, yapılacak seçimlerin en hayati seçimler olduğunu belirterek, seçimde stratejik olarak bir tarafta Avrupa'ya bağlanmak ve bu bağlamda federasyon tezi olduğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın temsil ettiği 'İki Devletli Çözüm' olduğunu aktardı. Kıbrıs'ta ABD, Yunanistan, İsrail egemenliğine karşı Türkiye'nin ve KKTC'nin milli çözümü karşı karşıya geldiğini belirten Perinçek, şöyle devam etti:

"Bu koşullarda bizim sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına, 19 Ekim günü sandığa gidecek olan kardeşlerime sesleniyorum. Önce bir manzaraya bakalım. Maalesef konuşulmayan manzara şudur. Birincisi, yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de Noble Dina ve Nemesis tatbikatları yapıyor. Noble Dina, Tevrat'tan bir intikam hikayesi. Nemesis de Yunan intikam tanrıçası. Açıkçası intikam üzerine kurulmuş bir senaryo.

"Namlular Türkiye'ye dönük"

Namlular Türkiye'ye dönük. Namlular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönük. Namlular sizlerin evlerinize, çocuklarınıza dönük. Onu görelim. Yani ABD, İsrail, Yunanistan'ın yaptığı tatbikatta namlular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının evine, yurduna, çoluğuna, çocuğuna, komşusuna dönük!

İkincisi, yığınak yapılıyor. Kıbrıs gazeteleri de bunu yazıyor. Siz de biliyorsunuz, bütün dünya gazeteleri yazıyor. Güney Kıbrıs'ta ABD ve İsrail bir askeri yığınak yapıyor. Güney Kıbrıs'ta namlular kime dönük? Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli kardeşlerim, namlular yine size dönük!Üçüncüsü değerli arkadaşlar, Yunanistan'ın Ege kıyılarına bakalım, ne görüyoruz? Orada Amerika Birleşik Devletleri üsler kurdu. O üslerde yine namlular Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye topraklarına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönük, size dönük! Dördüncüsü, hemen komşumuz olan Filistin'de, Gazze'de Amerika'nın bir girişimi var, İsrail'in bir girişimi var. Oradaki savaşla bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik tehditler hepsi birbirleriyle bağlantılı. Bu genel tabloya baktığımız zaman hepsinde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Yunanistan'ı görüyoruz. Bu bir matematik. ABD + İsrail + Yunanistan, bunlar silahlı bir ittifak yaptı ve tatbikatlarını yapıyorlar. Sizi hedef alıyorlar. Bizi hedef alıyorlar.

"Avrupa Birliği pasaportlarının hiçbir işe yaramadığını o zaman görebilirsiniz"

Bu tehdide karşı duracak mıyız? Bu tehdide karşı doğru bir çözüm mü üreteceğiz? Yoksa bu tehdide boyun mu eğeceğiz? Eğer boyun eğersek eğer bu tehdit tecavüz etme cüretini cesaretini bulursa elinize aldığınız Avrupa pasaportlarını göstererek ne çocuğunuzu kurtarabilirsiniz ne evinizi kurtarabilirsiniz ne barkınızı komşunuzu, kardeşinizi, kavminizi hiçbir şeyi kurtaramazsınız. O Avrupa Birliği pasaportlarının hiçbir işe yaramadığını o zaman görebilirsiniz.

"Bu olay yalnız bir sandığa oy atma olayı değildir"

Tek çare nedir? Türkiye'nin milli direnme gücü ama o yetmiyor. Amerika + Yunanistan + İsrail karşısında tabii kahraman Türk ordusu, milli gücümüz, donanmamız, hava kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerimiz ve Kıbrıs'ın kendi savunma güçleri var. Burada bir dengesizlik var. Dolayısıyla burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum: Bu koşullarda ABD-İsrail İttifakı, Yunanistan İttifakı, bu Üçlü kendi kuvvetlerinin üstün olduğu tahlilini yaparak orada bir saldırıda bulunabilirler. Bütün hesaplarını buna göre yapıyorlar. Dolayısıyla bu olay yalnız bir sandığa oy atma olayı değildir.

"Askeri güçlerin karşı karşıya geldiği bir tabloda oy atıyoruz"

Askeri güçlerin karşı karşıya geldiği bir tabloda oy atıyoruz. Attığımız oylar o açıdan bizim güvenliğimizle, komşularımızla, kardeşimizle, bütün Kıbrıs Türk halkıyla ve aynı zamanda Türk milletiyle ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ilgilidir. Bu açıdan bu bir kader seçimidir. Ama mesele yalnız oylarla belirlenmeyecektir. Burada oylar, milli olmak zorunda, direnmek zorunda. Tehdide karşı olan oylar geleceğimizi kurtaracaktır. Yoksa tehdide boyun eğen oylar sonunda giderilemeyecek durumlara yol açacaktır.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne büyük bir sorumluluk düşüyor"

Burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne büyük bir sorumluluk düşüyor. Tehdide Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öz kuvvetleri ve bütün milli kapasitemizle kabiliyetimizle karşı koyacağız tamam ama tehdidin ağırlığını hesaba katarak burada ittifak, birikimimizi de Türkiye olarak acilen, yakıcı olarak değerlendirmek durumundayız.

"Beraber hareket etmemiz çok çok önemlidir"

Amerika Birleşik Devletleri ile şu anda bölgemizde ve dünya ölçeğinde karşı karşıya olan güçlerin Doğu Akdeniz'de bizimle birlikte etkin, bir hale getirilmesidir. Bu, Türkiye'nin elindedir. Türkiye, bunu yapmak zorundadır. Türkiye, bugün bir ön cephe ülkesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ön cephedir. Burada Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakı hayati önemdedir. Yine bölge ülkeleriyle Suriye ile, Lübnan'la, Mısır'la ve diğer kardeş Arap ülkeleri ve bölge ülkeleriyle, en başta elbette İran ile beraber hareket etmemiz çok çok önemlidir.

Yapacağımız bazı somut uygulamalar alacağımız somut önlemler de var. Nedir bunlar? Doğu Akdeniz'de, Antalya Körfezi'nde Kıbrıs'ın açıklarında bir Türkiye Rusya, İran hatta Çin'den de bazı savaş gemilerinin katılacağı bir askeri tatbikat için girişimler başlatılabilir. Vatan Partisi olarak biz birkaç yıl önce bu konuda bazı girişimlerde bulunduk. Çin'den bile olumlu sinyaller aldık. Yani bunun çok ciddi bir iş olduğu biliniyor. Çünkü Süveyş Kanalı'ndan, Hürmüz Boğazı'ndan bütün enerji yolları geçiyor ve herkesin çıkarı Doğu Akdeniz'de ABD-İsrail tehdidine karşıdır. Bunu Türkiye değerlendirebilir.

"Trump planları, Netanyahu ile ittifak halinde yapılmış birtakım planlar Türkiye'yi kurtaramaz"

Bu bölgemizde Suriye'nin kuzey doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir İkinci İsrail Devleti kurma girişimine karşı da Türkiye'nin kararlı olması gerekli. Trump planları, Netanyahu ile ittifak halinde yapılmış birtakım planlar, senaryolar, tertipler Türkiye'yi kurtaramaz. Türkiye ve KKTC bu cephede de, yani Suriye'nin kuzeydoğusunda da Kıbrıs cephesiyle birleşik halde tehdit altındadır. Burada da bizim kararlı bir tavır almamız ve Trump aldatmacalarına teslim olmamamız hayati önemdedir. Ez cümle evet tehditler var, tehditler büyük, tehditler ağır. Tekrar söylüyorum bu tehdit ABD, İsrail ve Yunanistan silahlı ittifakıdır. Türkiye'ye karşı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı ama çözüm de var.

Bu tehdidi önleyecek olan Türkiye'nin Rusya, İran ve Çin'le ve bölge ülkeleriyle gerçekleştireceği yine silahlı olan birtakım beraberliklerdir. Aslında bu birliktelik bölge savaşını önleyeceği gibi, dünya savaşına gidecek süreçlere karşı da en kararlı, en etkin çare olacaktır. Bunları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkımızın değerlendirmesine sunuyorum. Burada evimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu ateşten kurtaracak tavırlara ihtiyaç var.

Bizi kurtaracak olan oradaki silahlı tehdide karşı milli duruşumuzdur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığıdır ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Rusya, İran, Çin'le ve diğer bölge ülkeleriyle kuracağı silahlı birlikteliklerdir. Seçimler hayırlı olsun, başarılar diliyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına. Rauf Denktaş Cumhurbaşkanımızı, onun kahramanca direniş ve duruşlarını saygıyla anıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına başarılı seçimler diliyorum, milli duruşlar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a tarihi başarılar diliyorum."