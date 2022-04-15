Vatan Partisi Gelen Başkanı Perinçek, 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı

ÇANKIRI (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bizim baş sloganımız Vatan Partisi olarak üretici baş tacıdır." dedi.

Perinçek, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'nda çitçilerin sorunlarını dinledi.

Türkiye'nin her köşesinde bu kurultayları yaptıklarını belirten Perinçek, şöyle konuştu:

"Bütün kurultaylarda üreticilerin sorunları aynı. Mesele niye Türkiye bu noktaya geldi? Bir kilo buğday ile bir kilo mazotun fiyatının aynı olduğu yerden buraya geldik. Buğday fiyatları düşüyor mazota göre, mazot fiyatları yükseliyor. Yalnız mazot fiyatı değil yem fiyatı, saman fiyatları, tohum fiyatları, gübre fiyatları yani üretimde girdi olarak kullandığımız bütün malların fiyatları bizim ürettiğimiz malların fiyatlarına göre yükseliyor. Girdiler, maliyet yükseliyor ama ürünün fiyatı onunla birlikte aynı derece yükselmediği için çiftçimiz büyük zorluklarla karşılaşıyor, üretme şevki kırılıyor."

Çiftçilerin üretimde sıkıntılar yaşadığını dile getiren Perinçek, şöyle devam etti:

"Bizim baş sloganımız Vatan Partisi olarak üretici baş tacıdır. Onu belirtelim. Bu sistem kurulur mu kurulur. Çünkü Atatürk zamanında hatta 1980'lere kadar bu sistem geçerliydi ve o sistem sayesinde kendi ürettiğiyle karnını doyuran, kendi ürettiğiyle sırtını giydiren kendi pamuğuyla, yünüyle, buğdayıyla, sebzesiyle, meyvesiyle, etiyle kendi karının doyuran dünyada 7 ülke vardı biri Türkiye'ydi. Türkiye'nin geçmişte bu konuda başarısı var. Türkiye bir karar noktasına geldi. Çünkü böyle gitmez. Sizin bahsettiğiniz bu sorunlarla Türkiye devam edemez. Benim size en önemli mesajım, mevcut sistem yani üreticiyi kambur ilan eden sistem bitmiştir. Onun için umutlu olalım. Yeni sistem geliyor. Yeni sistemde üretici tekrar baş tacı olacak. Türkiye kaynaklarının önemli bir kesimini ucuz mazota tahsis edecek, ucuz kredi, faizsiz kredi verecek Türkiye ucuz gübre, tohumluk, yem verecek. Buradan çıkış olacak."